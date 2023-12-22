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Сегодня, 16:00

«Урава Ред Даймонд» — «Аль-Ахли Каир»: смотреть трансляцию матча за 3-е место клубного чемпионата мира

«Урава Ред Даймонд» сыграет с «Аль-Ахли Каир» в матче за 3-е место клубного чемпионата мира
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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«Урава Ред Даймонд» на своем поле примет «Аль-Ахли Каир» в матче за 3-е место клубного чемпионата мира 22 декабря, в пятницу. Игра пройдет на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Урава Ред Даймонд» — «Аль-Ахли Каир» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru/live.

Клубный ЧМ. Матч за 3-е место
22 дек, 17:30. Prince Abdullah al-Faisal Stadium (Джедда)
Урава Ред Даймонд
Аль-Ахли Каир

20-й розыгрыш Клубного чемпионата мира по футболу проходит в Саудовской Аравии с 12 по 22 декабря 2023 года.

Японский клуб в 1/2 финала проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3, а египетская команда на этой стадии уступила «Флуминенсе» — 0:2.

Футбол
ФК Аль-Ахли (Каир)
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