«Урава Ред Даймонд» сыграет с «Аль-Ахли Каир» в матче за 3-е место клубного чемпионата мира

«Урава Ред Даймонд» на своем поле примет «Аль-Ахли Каир» в матче за 3-е место клубного чемпионата мира 22 декабря, в пятницу. Игра пройдет на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Урава Ред Даймонд» — «Аль-Ахли Каир» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru/live.

20-й розыгрыш Клубного чемпионата мира по футболу проходит в Саудовской Аравии с 12 по 22 декабря 2023 года.

Японский клуб в 1/2 финала проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3, а египетская команда на этой стадии уступила «Флуминенсе» — 0:2.