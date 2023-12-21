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Сегодня, 21:00

«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: время начала и где смотреть трансляцию финала клубного ЧМ

Финал клубного ЧМ-2023 «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» покажут бесплатно на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Бернарду Силва.
Бернарду Силва.
Фото Reuters

В пятницу, 22 декабря, «Манчестер Сити» сыграет в Джидде (Саудовская Аравия) с «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира-2023 по футболу. Встреча на стадионе «King Abdullah Sports City» начнется в 21.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет на ТВ и на своем сайте matchtv.ru видеотрансляцию игры «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» в прямом эфире. Начало — в 20.50 мск. Следить за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Ранее в полуфинале турнира команда Хосепа Гвардиолы победила разгромно «Урава Ред Даймондс» (3:0), а «Флуминенсе» обыграл «Аль-Ахли» (2:0).

Действующим победителем клубного ЧМ-2022 является «Реал». Испанский клуб в финале предыдущего турнира победил «Аль-Хиляль» со счетом 5:3.

Футбольные трансляции 19 декабря: расписание матчей и где смотреть

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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