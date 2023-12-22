Гвардиола стал первым победителем клубного чемпионата мира во главе трех разных команд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, кто выиграл трофей клубного чемпионата мира с тремя разными командами.

22 декабря «горожане» разгромили в матче за титул «Флуминенсе» (4:0).

Ранее «Барселона» под руководством Гвардиолы обыграла «Эстудиантес» (2:1 после д.в.) в 2009 году и победила «Сантос» (4:0) в 2011 году, а в 2013-м «Бавария» под руководством испанца была сильнее «Раджа» из Касабланки (2:0).

Гвардиола вышел на первое место среди тренеров по количеству трофеев, обойдя Карло Анчелотти (3 трофея — в 2007, 2014 и 2022).