«Аль-Духаиль» под руководством Лямуши выиграл в матче за 5-е место клубного ЧМ

«Аль-Духаиль» победил «Ульсан» в матче за пятое место клубного чемпионата мира — 3:1. Клуб из Катара возглавляет бывший футболист сборной Франции, экс-главный тренер «Ренна» и «Ноттингем Форест» Сабри Лямуши. В его составе вышел 29-летний Дуду, ранее игравший за киевское «Динамо».

Игру судила женская бригада арбитров во главе с бразильянкой Эдиной Алвес Батистой. Это первая игра взрослых мужских команд под эгидой ФИФА, в которой работала судья-женщина.

Клубный чемпионат мира

Матч за пятое место

«Ульсан» (Корея) — «Аль-Духаиль» (Катар) — 1:3 (0:1)

Голы: Жуниор, 21 (0:1). Юн Бит Гарам, 62 (1:1). М. Мунтари, 66 (1:2). Альмоес, 82 (1:3).