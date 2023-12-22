Гвардиола обошел Анчелотти по количеству трофеев на клубных чемпионатах мира

«Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира — 4:0. Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиола это 4-й трофей в карьере.

Он вышел на первое место среди тренеров, обойдя Карло Анчелотти (3 трофея — в 2007, 2014 и 2022).

Ранее «Барселона» под руководством Гвардиолы обыграла «Эстудиантес» (2:1 после д.в.) в 2009 году и победила «Сантос» (4:0) в 2011 году, а в 2013-м «Бавария» под руководством испанца была сильнее «Раджа» из Касабланки (2:0).