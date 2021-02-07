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«Тигрес» — первый представитель КОНКАКАФ в финале клубного чемпионата мира

23:10
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Мексиканский «Тигрес» стал первым клубом, представляющим КОНКАКАФ (Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), которому удалось пробиться в финал клубного чемпионата мира.

В полуфинале команда обыграла бразильский «Палмейрас» (1:0). Решающий мяч забил Андре-Пьер Жиньяк. Второй финалист определится в матче между египетским «Аль-Ахли» и немецкой «Баварией».

Клубный ЧМ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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