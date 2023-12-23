Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» на клубном ЧМ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды на клубном чемпионате мира.

«Это нечто выдающееся, я горжусь нашим клубом. Этот трофей означает, что наша команда — лучшая в мире. Все мы — игроки, тренеры, обслуживающий персонал — упорно трудились изо дня в день, чтобы добиться такого успеха. Сколько бы трофеев мы ни выигрывали, мы всегда идем за новыми. Теперь мы являемся действующими обладателями пяти кубков, что говорит об уникальном менталитете. Ни одной другой английской команде это не удавалось, и мы навсегда запомним то, чего добились», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

«Манчестер Сити» разгромил «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира — 4:0.

Для английского клуба этот трофей стал пятым в сезоне. Ранее команда Хосепа Гвардиолы стала победителем Лиги чемпионов (обыграли в финале «Интер» со счетом 1:0), чемпионата Англии, Кубка страны (обыграли в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1) и Суперкубка УЕФА (обыграли в финале «Севилью» — 1:1, пенальти 5:4).