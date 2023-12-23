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Сегодня, 12:36

Ковачич стал первым, кто выиграл клубный чемпионат мира в составе трех разных клубов

Сергей Разин
корреспондент
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«Манчестер Сити» в финале клубного чемпионата мира обыграл «Флуминенсе» со счетом 4:0.

В составе английского клуба полузащитник Матео Ковачич появился на поле на 60-й минуте. 29-летний хорват стал первым футболистом, выигравшим клубный чемпионат мира в составе трех разных клубов. Ранее он сделал это с «Реалом» (2016, 2017) и «Челси» (2021).

Ковачич выступает за «Манчестер Сити» с лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету один гол в 20 матчах.

Матео Ковачич
ФК Манчестер Сити
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