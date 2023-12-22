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Сегодня, 19:34

Египетский «Аль-Ахли» победил «Урава Ред Даймондс» в матче за бронзу на клубном чемпионате мира

Руслан Минаев
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Футболисты «Аль-Ахли».
Фото Reuters

Египетский «Аль-Ахли» обыграл «Урава Ред Даймондс» в матче за третье место на клубном чемпионате мира — 4:2.

У победителей голы забивали Яссер Ибразим, Перси Тау и Али Малул, также за египтян отличился Йосио Коизуми, отметившийся автоголом.

У японского клуба отличились Канте и Александер Шольц.

«Аль-Ахли» в четвертый раз в истории стал бронзовым призером клубного чемпионата мира.

В финале клубного ЧМ-2023 встретятся «Манчестер Сити» и «Флуминенсе». Начало матча в 21.00 мск.

Клубный ЧМ. Матч за 3-е место
22 дек, 17:30. Prince Abdullah al-Faisal Stadium (Джедда)
Урава Ред Даймонд
2:4
Аль-Ахли Каир
Футбол
ФК Аль-Ахли (Каир)
0
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