Египетский «Аль-Ахли» победил «Урава Ред Даймондс» в матче за бронзу на клубном чемпионате мира

Египетский «Аль-Ахли» обыграл «Урава Ред Даймондс» в матче за третье место на клубном чемпионате мира — 4:2.

У победителей голы забивали Яссер Ибразим, Перси Тау и Али Малул, также за египтян отличился Йосио Коизуми, отметившийся автоголом.

У японского клуба отличились Канте и Александер Шольц.

«Аль-Ахли» в четвертый раз в истории стал бронзовым призером клубного чемпионата мира.

В финале клубного ЧМ-2023 встретятся «Манчестер Сити» и «Флуминенсе». Начало матча в 21.00 мск.