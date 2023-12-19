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Сегодня, 12:35

Гвардиола прокомментировал расширение клубного чемпионата мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новом формате клубного чемпионата мира.

«ФИФА приняла решение, которое поддерживают все клубы… Мы полетим в Штаты, надеюсь, с нашими семьями, и сыграем там в клубном чемпионате мира. 

Приходится адаптироваться. Я не против новых соревнований, я против отсутствия времени на восстановление из года в год. Вот на это я все время жалуюсь. Нормально играть каждые три, пять или семь дней, но когда мы заканчиваем сезон, нам нужно время, чтобы возобновить его снова», – приводит слова Гвардиолы журналист Бен Джейкобс.

17 декабря ФИФА анонсировала турнир. Клубный ЧМ-2025, получивший официальное название «Мундиаль клубов ФИФА», пройдет в США с с 15 июня по 13 июля 2025 года. Участниками станут 32 команды из всех шести конфедераций.

Кроме того, ФИФА уже назвала 19 участников предстоящего клубного ЧМ-2025. В их число входит «Манчестер Сити», ставший победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

 

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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