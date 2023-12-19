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Футбольные трансляции 19 декабря: расписание матчей и где смотреть

19 декабря пройдут игры ла лиги, клубного ЧМ, бундеслиги, Кубка Италии и Кубка лиги Англии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Оператор футбольного матча чемпионата Германии.
Оператор матча бундеслиги.
Фото Global Look Press

«СЭ» публикует информацию о расписании футбольных матчей 19 декабря, во вторник. Ниже указана информация о том, где можно посмотреть трансляции игр. Время начала — московское.

«СЭ» на своем сайте в разделе матч-центр ведет онлайн-трансляции ключевых событий футбольных встреч.

Расписание футбольных матчей и где смотреть игры 19 декабря

Испания. Ла Лига

21:00. «Райо Вальекано» — «Валенсия»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Окко Спорт»

23:30. «Атлетико» — «Хетафе»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Окко Спорт»

23:30. «Гранада» — «Севилья»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Окко Спорт»

Клубный чемпионат мира-2023

21:00. «Урава Ред Даймонд» — «Манчестер Сити»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»

Германия. Бундеслига

20:30. «Вердер» — «Лейпциг»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

22:30. «Боруссия» Д — «Майнц»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

22:30. «Хоффенхайм» — «Дармштадт»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

Англия. Кубок лиги

22:45. «Эвертон» — «Фулхэм»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во «ВКонтакте»

22:45. «Порт Вейл» — «Мидлсбро»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во «ВКонтакте»

23:00. «Челси» — «Ньюкасл»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во «ВКонтакте»

Кубок Италии

23:00. «Наполи» — «Фрозиноне»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Окко Спорт»

Футбол
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«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
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«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
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«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
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«Жирона» обыграла «Алавес» и вернулась на первое место в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 17 14 2 1 41-20 44
2
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
3
 Барселона 17 10 5 2 31-19 35
4
 Атлетико 16 11 1 4 32-16 34
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Лас-Пальмас 17 7 4 6 15-14 25
9
 Хетафе 17 6 7 4 21-20 25
10
 Валенсия 17 5 5 7 18-22 20
11
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
12
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
13
 Алавес 17 4 4 9 14-23 16
14
 Вильярреал 17 4 4 9 23-33 16
15
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
16
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
17
 Севилья 16 2 7 7 20-24 13
18
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
19
 Гранада 17 1 5 11 20-37 8
20
 Альмерия 17 0 5 12 17-39 5
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 0
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 1 : 0
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 0 : 3
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 1 : 1
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 0 : 0
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 1 : 1
17.12 23:00
Реал – Вильярреал
 4 : 1
18.12 23:00
Жирона – Алавес
 3 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 10
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 10
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 15 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 14 1 0
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