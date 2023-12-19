Футбольные трансляции 19 декабря: расписание матчей и где смотреть

«СЭ» публикует информацию о расписании футбольных матчей 19 декабря, во вторник. Ниже указана информация о том, где можно посмотреть трансляции игр. Время начала — московское.

«СЭ» на своем сайте в разделе матч-центр ведет онлайн-трансляции ключевых событий футбольных встреч.

Расписание футбольных матчей и где смотреть игры 19 декабря

Испания. Ла Лига

21:00. «Райо Вальекано» — «Валенсия»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Окко Спорт»

23:30. «Атлетико» — «Хетафе»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Окко Спорт»

23:30. «Гранада» — «Севилья»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Окко Спорт»

Клубный чемпионат мира-2023

21:00. «Урава Ред Даймонд» — «Манчестер Сити»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч ТВ»

Германия. Бундеслига

20:30. «Вердер» — «Лейпциг»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

22:30. «Боруссия» Д — «Майнц»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

22:30. «Хоффенхайм» — «Дармштадт»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

Англия. Кубок лиги

22:45. «Эвертон» — «Фулхэм»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция во «ВКонтакте»

22:45. «Порт Вейл» — «Мидлсбро»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция во «ВКонтакте»

23:00. «Челси» — «Ньюкасл»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция во «ВКонтакте»

Кубок Италии

23:00. «Наполи» — «Фрозиноне»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Окко Спорт»