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Сегодня, 22:49

«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира

Руслан Минаев
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Игроки «Манчестер Сити».
Фото AFP

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира.

В финале команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Флуминенсе» со счетом 4:0. У «горожан» забивали Хулиан Альварес, Фил Фоден, автогол на счету Нино.

Победа стала самой крупной в финалах клубного чемпионата мира с 2011 года. Тогда «Барселона» разгромила «Сантос» со счетом 4:0.

«Манчестер Сити» выиграл 5-й трофей в 2023 году. Ранее команда стала победителем Лиги чемпионов, чемпионата Англии, Кубка страны и Суперкубка УЕФА.

Клубный ЧМ. Финал
22 дек, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Манчестер Сити
4:0
Флуминенсе
ФК Манчестер Сити
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
4
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