«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира.

В финале команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Флуминенсе» со счетом 4:0. У «горожан» забивали Хулиан Альварес, Фил Фоден, автогол на счету Нино.

Победа стала самой крупной в финалах клубного чемпионата мира с 2011 года. Тогда «Барселона» разгромила «Сантос» со счетом 4:0.

«Манчестер Сити» выиграл 5-й трофей в 2023 году. Ранее команда стала победителем Лиги чемпионов, чемпионата Англии, Кубка страны и Суперкубка УЕФА.