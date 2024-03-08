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8 марта, 16:59

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал вторую подряд победу на старте чемпионата Китая

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Зенит»

«Шанхай Шэньхуа» на своем поле обыграл «Циндао Вест Кост» в матче 2-го тура чемпионата Китая — 2:0.

Счет на 22-й минуте открыл Сефас Малеле. На 37-й минуте преимущество команды Леонида Слуцкого удвоил Андре Луис.

«Шанхай Шэньхуа» одержал третью победу под руководством Слуцкого в трех официальных матчах. В первой игре команда обыграла «Шанхай Порт» (1:0) в Суперкубке Китая и завоевала трофей, а в первом туре чемпионата победила «Мэйчжоу Хакка» (2:0).

После двух матчей «Шанхай Шэньхуа» с 6 очками лидирует в чемпионате Китая, но большинство команд еще не сыграли свои матчи во 2-м туре.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого с победы стартовал в чемпионате Китая
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