«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал вторую подряд победу на старте чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» на своем поле обыграл «Циндао Вест Кост» в матче 2-го тура чемпионата Китая — 2:0.

Счет на 22-й минуте открыл Сефас Малеле. На 37-й минуте преимущество команды Леонида Слуцкого удвоил Андре Луис.

«Шанхай Шэньхуа» одержал третью победу под руководством Слуцкого в трех официальных матчах. В первой игре команда обыграла «Шанхай Порт» (1:0) в Суперкубке Китая и завоевала трофей, а в первом туре чемпионата победила «Мэйчжоу Хакка» (2:0).

После двух матчей «Шанхай Шэньхуа» с 6 очками лидирует в чемпионате Китая, но большинство команд еще не сыграли свои матчи во 2-м туре.