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20 февраля, 13:40

Министр спорта Татарстана: «Когда узнал, что Слуцкий уезжает, написал ему: нихао!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в разговоре с «СЭ» оценил решение экс-главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого возглавить команду из Китая.

«Переписываемся со Слуцким. Когда узнал, что он уезжает, написал ему: нихао! Он очень позитивный человек, открытый. Сделал много для «Рубина». Рад, что он нашел себя после паузы. Слуцкий — востребованный тренер. Он очень коммуникабельный, найдет себя и в Китае», — сказал Леонов «СЭ».

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря. До этого его последним местом работы был «Рубин», который российский специалист покинул в ноябре 2022 года.

ФК Шанхай Шэньхуа
Владимир Леонов
Леонид Слуцкий
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