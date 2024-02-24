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24 февраля, 11:18

Бранко Иванкович возглавил сборную Китая

Виктория Кравченко
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В сборной Китая сообщила о том, что хорватский тренер Бранко Иванкович возглавил команду. 69-летний наставник сменил серба Александара Янковича.

Сборная Китая не сумев выйти из группы в раунд плей-офф Кубка Азии. Соглашение Янковича с Китайской футбольной ассоциацией было расторгнуто автоматически.

В 2010 году Иванкович выиграл с «Шаньдун Лунэн» чемпионат Китая. Под его руководством национальная команда Ирана играла на чемпионате мира 2006 года. Последним местом работы хорвата была сборная Омана.

Сборная Китая по футболу
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