Бранко Иванкович возглавил сборную Китая

В сборной Китая сообщила о том, что хорватский тренер Бранко Иванкович возглавил команду. 69-летний наставник сменил серба Александара Янковича.

Сборная Китая не сумев выйти из группы в раунд плей-офф Кубка Азии. Соглашение Янковича с Китайской футбольной ассоциацией было расторгнуто автоматически.

В 2010 году Иванкович выиграл с «Шаньдун Лунэн» чемпионат Китая. Под его руководством национальная команда Ирана играла на чемпионате мира 2006 года. Последним местом работы хорвата была сборная Омана.