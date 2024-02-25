«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл Суперкубок Китая

«Шанхай Шэньхуа» в матче за Суперкубок Китая обыграл «Шанхай Порт» со счетом 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Сефас Малеле. На 86-й минуте «Шанхай Порт» остался вдесятером после удаления Матеуса Юссы.

«Шанхай Шэньхуа» в четвертый раз стал обладателем Суперкубка Китая. Для главного тренера команды Леонида Слуцкого это первый зарубежный титул в карьере.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. До этого его последним местом работы был «Рубин», который российский специалист покинул в ноябре 2022-го.