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25 февраля, 12:56

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл Суперкубок Китая

Сергей Разин
корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Зенит»

«Шанхай Шэньхуа» в матче за Суперкубок Китая обыграл «Шанхай Порт» со счетом 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Сефас Малеле. На 86-й минуте «Шанхай Порт» остался вдесятером после удаления Матеуса Юссы.

«Шанхай Шэньхуа» в четвертый раз стал обладателем Суперкубка Китая. Для главного тренера команды Леонида Слуцкого это первый зарубежный титул в карьере.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. До этого его последним местом работы был «Рубин», который российский специалист покинул в ноябре 2022-го.

ФК Шанхай СИПГ
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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