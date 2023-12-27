Белоус: «У Слуцкого достаточно компетенций, чтобы продуктивно поработать в «Шанхай Шэньхуа»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Ну посмотрим, поживем-увидим. Леонид Викторович какое-то время не тренировал, но, я думаю, у него достаточно компетенций, чтобы продуктивно поработать в Китае, — приводит слова функционера «РБ Спорт». — Это и для Слуцкого хорошо, и для китайцев хорошо, и, я надеюсь, для нашей страны будет хорошо. Потому что, если у Слуцкого получится, другие российские тренеры могут последовать по его маршруту. Китай — бездонная бочка. А у нас много толковых молодых ребят, которые тут не могут найти работу. Желаю Леониду Викторовичу на этом поприще только удачи».

Также Белоус отметил публичную жизнь российского тренера.

«Он всегда, еще с тех пор, когда детскими командами занимался, был в тренде, так скажем. КВН, конкурсы, съемки, светская жизнь... Перебарщивать с этим не нужно, что у него часто бывает. Но главное, что тренировать Слуцкий умеет лучше, чем кривляться и рожи строить. Главное, чтобы по работе все сложилось», — подчеркнул Белоус.

27 декабря китайский клуб объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. 52-летний специалист трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и Суперкубок страны с ЦСКА.