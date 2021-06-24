УЕФА отменил правило выездного гола. Без него «Зенит» не выиграл бы Кубок УЕФА

Одно из самых неоднозначных регламентных положений еврокубков сдано в утиль.

Что случилось

Начиная с сезона-2021/22 в турнирах под эгидой УЕФА не будет действовать правило выездного гола. Данное решение распространяется на отборочные турниры и плей-офф еврокубков, на молодежные, юношеские и женские соревнования.

Раньше при равном суммарном счете по итогам двух матчей преимущество получала команда, забившая больше мячей на выезде. Теперь при равном счете по итогам двух матчей всегда будет назначаться дополнительное время. Если и оно не определит победителя, то командам придется выявлять сильнейшего в серии пенальти.

? The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL — UEFA (@UEFA) June 24, 2021

«Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году, — прокомментировал перемены для официального сайта УЕФА президент организации Александр Чеферин. — Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Хотя единого мнения не было, многие тренеры, болельщики и другие заинтересованные стороны подвергли сомнению его справедливость и высказались за отмену правила.

Влияние этого правила сейчас противоречит его первоначальной цели, так как оно разубеждает хозяев, особенно в первом из двух матчей, в необходимости атаковать, потому что они опасаются пропустить гол, который даст их противникам решающее преимущество. Также высказывается критика по поводу несправедливости этого правила, особенно в дополнительное время, так как хозяева обязаны забивать дважды, если гости забили один раз.

Будет справедливо сказать, что преимущество своего поля уже не так важно, как раньше. Принимая во внимание единообразие в плане стилей игры по всей Европе и учитывая многие другие факторы, которые привели к уменьшению фактора своего поля, исполком УЕФА принял правильное решение, что больший вес выездного гола по сравнению с домашним уже нецелесообразен».

Здесь стоит заметить, что фактор своего поля перестал работать в эпоху пандемии, так как хозяева при пустых трибунах лишились эмоциональной подпитки от своих болельщиков. Впрочем, тенденция наметилась раньше, и закрытие стадионов для посещения лишь ускорило данный процесс, и приведенные УЕФА цифры это убедительно доказывают.

Если в 70-х годах прошлого века количество побед хозяев и гостей составляло 61 и 19 процентов, то сейчас соотношение практически выровнялось — до 47 и 30 процентов. Среднее число домашних голов сократилось с 2,02 до 1,58, а гостевых — выросло с 0,95 до 1,15.

Statistics since the mid-1970s show a clear trend of continuous reduction in the gap between the number of home-away wins (from 61%-19% to 47%-30%) and the average number of goals per match scored at home-away (from 2.02-0.95 to 1.58-1.15) in men's competitions. — UEFA (@UEFA) June 24, 2021

В Южной Америке выездные голы не считали

Европа в данном случае не первопроходец, ведь в Южной Америке значения выездным голам давно не придается. В последнем розыгрыше Кубка Либертадорес классический пример нового европейского подхода можно было наблюдать в противостоянии эквадорского ЛДУ и бразильского «Сантоса». Действуй правило выездного гола, гостевой успех бразильцев в Кито (2:1) выглядел бы почти гарантией выхода в следующий раунд, ведь эквадорцам требовалось бы в ответной игре забивать не менее двух мячей. Многих подобное убивает морально, а тут ЛДУ хватило одного точного удара, страсти бушевали вплоть до финального свистка, вылившись в три удаления, и только послематчевые пенальти склонили чашу весов в пользу «Сантоса».

Что касается возможного увеличения матчей с дополнительным временем, то оно тоже бывает разное. Одно дело страдать у экрана лишние полчаса после двух унылых нулевых ничьих. И совсем другое — продлить удовольствие от фантастического по накалу противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в сезоне-2018/19. Вы ведь помните, как ликование Хосепа Гвардьолы сменилось шоком, когда после подсказки ВАР «горожане» лишились пятого гола, и в «шпоры» вышли в полуфинал за счет высокой результативности в Манчестере (3:4 после домашних 1:0). А потом лондонцы, проиграв «Аяксу» дома (0:1), прорвались в финал на последней минуте игры в Амстердаме (3:2).

Если же брать последний розыгрыш Лиги чемпионов, то в ней больше всех пострадал «Ювентус». Он нашел силы вернуть лидерство в счете после обидно пропущенного гола, но 3:2 после 1:2 на «Драгау» вывели в следующий раунд «Порту» и убили мечту Криштиану Роналду об очередном «ушастом» трофее.

Марсельское соло Аршавина

России тоже есть, что вспомнить о выездных голах. Например, соло Аршавина в Марселе, после чего на 1:3 на «Велодроме» последовал ответ в виде 2:0 на берегах Невы. Так был проложен путь к триумфу в Кубке УЕФА, где до этого сине-бело-голубые прошли «Вильярреал», сыграв на выезде 1:2 после домашних 1:0. И, кто знает, как все пошло бы с дополнительным временем?

То есть своя прелесть в выездных голах все-таки была. Но, например, в сезоне-2011/12 «Локомотив» из-за них не прошел в Лиге Европы «Атлетик» (2:1, 0:1). А у «Рубина» при новых правилах были бы шансы против «Челси». 3:2 после 1:3 — и один удар означал переход в дополнительные полчаса. В реальности же интрига умерла до финального свистка, так как забить дважды было нереально.

В общем, далеко не факт, что УЕФА нашел золотую середину. При новой системе мы не увидели бы множество трагедий и триумфов, но она обязательно предложит свои удивительные истории. И очевидно, что реформа отчасти уравнивает возможности, и в какой-то мере она — шаг к справедливости.