УЕФА отменил правило выездного гола со следующего сезона

Со следующего сезона в турнирах под эгидой УЕФА не будет действовать правило выездного гола, сообщает официальный сайт организации 24 июня.

Согласно этом правилу, при равном счете по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая больше мячей на выезде.

Решение об отмене правила выездного гола также распространяется на отборочные турниры еврокубков, на молодежные, юношеские и женские соревнования.

Таким образом, при равном счете по итогам двух матчей в любом случае будет назначаться дополнительное время. Если и оно не определит победителя, то командам будет предстоять серия пенальти.

Со следующего сезона кроме Лиги чемпионов и Лиги Европы, впервые будет сыгран новый еврокубковый турнир — Лига конференций.