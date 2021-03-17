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Миранчуку дали сыграть 11 минут с «Реалом». Спасти «Аталанту» он не смог

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 01:35

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Аталанта» вылетела, Миранчук помочь не успел»

№ 8399, от 17.03.2021

16 марта. Мадрид. «Реал» — «Аталанта» — 3:1. Йоаким Мехле и Алексей Миранчук (справа) после матча. Фото Reuters
16 марта. Мадрид. «Реал» — «Аталанта» — 3:1. Йоаким Мехле и Алексей Миранчук (справа) после матча. Фото Reuters
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Мадридцы и в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов победили команду из Бергамо.

Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
«Реал» (Испания) — «Аталанта» (Италия) — 3:1 (1:0)
Голы: Бензема, 34 (1:0). Серхио Рамос, 60 — с пенальти (2:0). Муриэль, 83 (2:1). Асенсио, 85 (3:1).
«Реал» (Испания): Куртуа, Серхио Рамос (Эдер Милитау, 64), Варан, Начо, Менди, Модрич, Кроос, Вальверде (Асенсио, 82), Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор (Родригу, 69).
«Аталанта» (Италия): Спортьелло, Толой (Паломино, 61), Джимсити, Гозенс (Иличич, 57), Ромеро, Мехле, де Рон, Малиновский, Пашалич (Сапата, 46), Пессина (Кальдара, 84), Муриэль (Миранчук, 84).
Предупреждения: Вальверде, 39. Толой, 58. Начо, 73. Кроос, 77.
Судья: Маккели (Голландия).
16 марта. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
Общий счет: 4:1.

Лига чемпионов нас избаловала. То аутсайдер победит фаворита, то кто-то отыграется с 0:4, то кто-то забьет два мяча в добавленное время и победит 2:1. Обилие голов, матчи-перевертыши и зрелищность на максимальном уровне — вот атрибуты плей-офф, к которым мы привыкли.

На прошлой неделе местами тоже было весело — в Дортмунде, в Турине, в первом тайме матча «ПСЖ» и «Барселоны». Но в остальном — скучно до зевоты. Вторник совсем разочаровал: «Манчестер Сити» уже на 20-й минуте окончательно убил последние шансы на возрождение интриги, а «Реал» не позволил развернуться «Аталанте». Итальянцам и так было сложно, ведь в домашнем матче они уступили со счетом 0:1, а еще в первом тайме «Королевский клуб» удвоил преимущество.

«Аталанта» вправе обижаться на судью — Данни Маккели отправил команды на перерыв в момент острой атаки гостей, а во втором тайме в спорной ситуации назначил пенальти в их ворота (фол на Винисиусе был, но, вероятно, за пределами штрафной).

«Аталанта» заиграла только после второго пропущенного мяча — верила, что все еще можно совершить чудо. Маленькое чудо гости действительно сотворили, когда Муриэль идеально исполнил штрафной. Но «Реал» настолько крут, что погасил искру сразу же — и моментально забил третий мяч.

Между двумя голами уместилось важное для нас событие — на поле вышел Алексей Миранчук. Но не его вина, что мадридцы тут же забили.

Россиянин играет все реже. За первым матчем с «Реалом» он наблюдал со скамейки запасных, в последней игре серии А со «Специей» тоже не вышел. Сейчас уже нельзя оправдать это затянувшейся адаптацией и плохим взаимопониманием с партнерами. Вероятно, Джан Пьеро Гасперини действительно не верит, что Миранчук способен принести пользу.

Хотя в Мадриде свои 11 минут (с добавленными) российский хавбек получил. Вышел при счете 2:1, но переоделся еще до точного удара Муриэля и, кстати, заменил именно колумбийца. Сказать об игре Миранчука снова нечего — старался, перемещался, действовал максимально высоко. По сути занял место второго форварда левее Сапаты. Но итог безрадостный: ни гола, ни нужного результата. Только вылет — если в прошлом году «Аталанта» остановилась в четвертьфинале, то на этот раз в 1/8 финала.

16&nbsp;марта. Будапешт. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Боруссия&raquo; (Менхенгладбах)&nbsp;&mdash; 2:0.Главный судья матча Сергей Карасев со&nbsp;своими помощниками перед матчем.

Теперь ей предстоит сосредоточиться на серии А и финале Кубка Италии, но есть сомнения, что даже вне Лиги чемпионов Гасперини верит в Миранчука. Все чаще проскальзывает мысль о том, что бывшему полузащитнику «Локомотиву» стоит летом уйти в аренду.

А «Реал» показал, что даже не в лучшей форме и с большим числом кадровых проблем остается топ-клубом. Хотя в перспективах мадридцев все еще есть сомнения — «Королевский клуб» слишком нестабилен и не слишком убедителен, чтобы считать его одним из фаворитов еврокубка. «Реалу» необходим мощный соперник, чтобы проверить его силу. Возможно, он будет в четвертьфинале.

Реал — Аталанта

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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