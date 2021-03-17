Миранчуку дали сыграть 11 минут с «Реалом». Спасти «Аталанту» он не смог

Мадридцы и в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов победили команду из Бергамо.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

«Реал» (Испания) — «Аталанта» (Италия) — 3:1 (1:0)

Голы: Бензема, 34 (1:0). Серхио Рамос, 60 — с пенальти (2:0). Муриэль, 83 (2:1). Асенсио, 85 (3:1).

«Реал» (Испания): Куртуа, Серхио Рамос (Эдер Милитау, 64), Варан, Начо, Менди, Модрич, Кроос, Вальверде (Асенсио, 82), Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор (Родригу, 69).

«Аталанта» (Италия): Спортьелло, Толой (Паломино, 61), Джимсити, Гозенс (Иличич, 57), Ромеро, Мехле, де Рон, Малиновский, Пашалич (Сапата, 46), Пессина (Кальдара, 84), Муриэль (Миранчук, 84).

Предупреждения: Вальверде, 39. Толой, 58. Начо, 73. Кроос, 77.

Судья: Маккели (Голландия).

16 марта. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Общий счет: 4:1.

Лига чемпионов нас избаловала. То аутсайдер победит фаворита, то кто-то отыграется с 0:4, то кто-то забьет два мяча в добавленное время и победит 2:1. Обилие голов, матчи-перевертыши и зрелищность на максимальном уровне — вот атрибуты плей-офф, к которым мы привыкли.

На прошлой неделе местами тоже было весело — в Дортмунде, в Турине, в первом тайме матча «ПСЖ» и «Барселоны». Но в остальном — скучно до зевоты. Вторник совсем разочаровал: «Манчестер Сити» уже на 20-й минуте окончательно убил последние шансы на возрождение интриги, а «Реал» не позволил развернуться «Аталанте». Итальянцам и так было сложно, ведь в домашнем матче они уступили со счетом 0:1, а еще в первом тайме «Королевский клуб» удвоил преимущество.

Бензема стал пятым игроком в истории ЛЧ, забившим 70-м голов ?



На этот раз максимально помог Модрич: перехватил и выкатил на блюдечке ?



«Реал» ведет 1:0, ждем второй тайм на Матч ТВ:https://t.co/Sr5eVmkGNW pic.twitter.com/HKWlr3wA5o — Матч ТВ (@MatchTV) March 16, 2021

«Аталанта» вправе обижаться на судью — Данни Маккели отправил команды на перерыв в момент острой атаки гостей, а во втором тайме в спорной ситуации назначил пенальти в их ворота (фол на Винисиусе был, но, вероятно, за пределами штрафной).

Винисиус заработал пенальти, а Рамос не подвел с реализацией ?



Смотри, как «Реал» почти хоронит шансы «Аталанты». Точка по делу? pic.twitter.com/4uhQoWX52O — Матч ТВ (@MatchTV) March 16, 2021

«Аталанта» заиграла только после второго пропущенного мяча — верила, что все еще можно совершить чудо. Маленькое чудо гости действительно сотворили, когда Муриэль идеально исполнил штрафной. Но «Реал» настолько крут, что погасил искру сразу же — и моментально забил третий мяч.

? Муриэль завалил красивый штрафной и вернул «Аталанте» надежду. Которую уже через минуту похоронил Асенсио pic.twitter.com/SKi5eooopl — Матч ТВ (@MatchTV) March 16, 2021

Между двумя голами уместилось важное для нас событие — на поле вышел Алексей Миранчук. Но не его вина, что мадридцы тут же забили.

Россиянин играет все реже. За первым матчем с «Реалом» он наблюдал со скамейки запасных, в последней игре серии А со «Специей» тоже не вышел. Сейчас уже нельзя оправдать это затянувшейся адаптацией и плохим взаимопониманием с партнерами. Вероятно, Джан Пьеро Гасперини действительно не верит, что Миранчук способен принести пользу.

Хотя в Мадриде свои 11 минут (с добавленными) российский хавбек получил. Вышел при счете 2:1, но переоделся еще до точного удара Муриэля и, кстати, заменил именно колумбийца. Сказать об игре Миранчука снова нечего — старался, перемещался, действовал максимально высоко. По сути занял место второго форварда левее Сапаты. Но итог безрадостный: ни гола, ни нужного результата. Только вылет — если в прошлом году «Аталанта» остановилась в четвертьфинале, то на этот раз в 1/8 финала.

Теперь ей предстоит сосредоточиться на серии А и финале Кубка Италии, но есть сомнения, что даже вне Лиги чемпионов Гасперини верит в Миранчука. Все чаще проскальзывает мысль о том, что бывшему полузащитнику «Локомотиву» стоит летом уйти в аренду.

А «Реал» показал, что даже не в лучшей форме и с большим числом кадровых проблем остается топ-клубом. Хотя в перспективах мадридцев все еще есть сомнения — «Королевский клуб» слишком нестабилен и не слишком убедителен, чтобы считать его одним из фаворитов еврокубка. «Реалу» необходим мощный соперник, чтобы проверить его силу. Возможно, он будет в четвертьфинале.