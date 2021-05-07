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Финал Лиги чемпионов перенесут из Турции в Англию? Подробности

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 22:25
Стадион «Ататюрк». Фото wikipedia.org
Стадион «Ататюрк». Фото wikipedia.org
Теги:
Коронавирус продолжает влиять на футбол.

Что случилось

Главный матч клубного сезона в Европе может быть перенесен из Стамбула. Об этом в пятницу сообщил ESPN.

Дело в пандемии коронавируса, которая все еще не утихает. В Турции, где запланировано проведение финала Лиги чемпионов, заболеваемость в последнее время растет. Еще в середине апреля встал вопрос по поводу переноса решающей встречи евросезона из Стамбула

14 апреля ТАСС взял комментарий у пресс-службы Европейского футбольного союза. Там заверили: «Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Стамбула, как и планировалось».

Что изменилось

На тот момент суточный прирост случаев заражения COVID-19 в Турции составлял 59 187 человек, и был рекордным. Сейчас число зараженных меньше — если верить Worldometers.info, то 7 мая в Турции зафиксировали 20 107 новых коронавирусных больных. Но это все равно много на фоне других стран. В России — 8 386 человек, в Великобритании — 2 490.

В пятницу Правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран. Также туда были включены Мальдивы и Непал. Об этом объявил министр транспорта Грант Шэппс.

По возвращении из стран, находящихся в «красном списке», жители Великобритании (в том числе футболисты) должны пробыть на карантине в гостинице на протяжении 10 дней за свой счет. Такие меры ставят под вопрос прибытие на матч английских болельщиков (УЕФА ранее подтвердил, что на стадионе «Ататюрк» будут 8 тысяч фанатов).

Футболистов тоже могут не пустить, и это не устраивает Футбольную ассоциацию — в «Челси» и «Манчестер Сити» много футболистов сборной Англии, которые должны сыграть на чемпионате Европы.

Хосеп Гвардиола и&nbsp;Томас Тухель.В Лиге чемпионов снова английский финал. «Манчестер Сити» и «Челси» великолепны, но стоит ли говорить о доминировании АПЛ в Европе?

Куда могут перенести матч

Слухи о переносе игры появились еще в середине недели — до того, как стало известно, что в финал вышли английские «Манчестер Сити» и «Челси». Сообщалось, что игру готов принять «Уэмбли» — этот вариант продавливает депутат Кевин Браннан.

В пятницу «Астон Вилла» вышла с предложением для УЕФА и Футбольной ассоциации — она готова предоставить свой стадион «Вилла Парк» на время матча. Однако, стадион в Бирмингеме не соответствует стандартам УЕФА — там недостаточно большая ложа прессы и нехватка точек для операторской съемки.

Добавим, что Стамбул должен был принять финал Лиги чемпионов еще в 2020 году, но из-за пандемии вся финальная стадия плей-офф турнира была перенесена в Португалию.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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