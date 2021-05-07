Финал Лиги чемпионов перенесут из Турции в Англию? Подробности

Коронавирус продолжает влиять на футбол.

Что случилось

Главный матч клубного сезона в Европе может быть перенесен из Стамбула. Об этом в пятницу сообщил ESPN.

The UCL final between Manchester City and Chelsea in Istanbul is likely to be moved, sources have told ESPN. pic.twitter.com/qzynaKTL8b — ESPN FC (@ESPNFC) May 7, 2021

Дело в пандемии коронавируса, которая все еще не утихает. В Турции, где запланировано проведение финала Лиги чемпионов, заболеваемость в последнее время растет. Еще в середине апреля встал вопрос по поводу переноса решающей встречи евросезона из Стамбула

14 апреля ТАСС взял комментарий у пресс-службы Европейского футбольного союза. Там заверили: «Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Стамбула, как и планировалось».

Что изменилось

На тот момент суточный прирост случаев заражения COVID-19 в Турции составлял 59 187 человек, и был рекордным. Сейчас число зараженных меньше — если верить Worldometers.info, то 7 мая в Турции зафиксировали 20 107 новых коронавирусных больных. Но это все равно много на фоне других стран. В России — 8 386 человек, в Великобритании — 2 490.

Turkey, host of the #UCL final between Chelsea and Man City, has been added to the UK government's travel 'red list.'



Players would have to quarantine for 10 days on their return to the UK.



The government is now in talks to move the final to England, reports @Telegraph pic.twitter.com/ImUcmb2LQa — B/R Football (@brfootball) May 7, 2021

В пятницу Правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран. Также туда были включены Мальдивы и Непал. Об этом объявил министр транспорта Грант Шэппс.

По возвращении из стран, находящихся в «красном списке», жители Великобритании (в том числе футболисты) должны пробыть на карантине в гостинице на протяжении 10 дней за свой счет. Такие меры ставят под вопрос прибытие на матч английских болельщиков (УЕФА ранее подтвердил, что на стадионе «Ататюрк» будут 8 тысяч фанатов).

Футболистов тоже могут не пустить, и это не устраивает Футбольную ассоциацию — в «Челси» и «Манчестер Сити» много футболистов сборной Англии, которые должны сыграть на чемпионате Европы.

Куда могут перенести матч

Слухи о переносе игры появились еще в середине недели — до того, как стало известно, что в финал вышли английские «Манчестер Сити» и «Челси». Сообщалось, что игру готов принять «Уэмбли» — этот вариант продавливает депутат Кевин Браннан.

В пятницу «Астон Вилла» вышла с предложением для УЕФА и Футбольной ассоциации — она готова предоставить свой стадион «Вилла Парк» на время матча. Однако, стадион в Бирмингеме не соответствует стандартам УЕФА — там недостаточно большая ложа прессы и нехватка точек для операторской съемки.