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ESPN: финал Лиги чемпионов, скорее всего, будет перенесен из Стамбула

20:10
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Финал Лиги чемпионов-2020/21, скорее всего, будет перенесен из Стамбула, утверждает ESPN. 29 мая в Турции должны встретиться «Челси» и «Манчестер Сити».

В пятницу, 7 мая, появилась информация, что правительство Великобритании ведет переговоры с УЕФА о переносе матча из Стамбула.

Кроме того, правительство Соединенного королевства включило Турцию в «красный список» стран — вернувшимся оттуда, в том числе и футболистам, необходимо будет сесть на 10-дневный карантин.

Напомним, что в Турции из-за резкого скачка распространения коронавируса введен полный локдаун.

Ранее «Астон Вилла» предложила УЕФА свой домашний стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме как альтернативный вариант для проведения финала ЛЧ.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры