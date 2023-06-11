«Реалу» не стоит расслабляться, мы в 13 титулах от него». Гвардиола и «Ман Сити» вошли в историю

Главный тренер и игроки «Манчестер Сити» после первой победы клуба в Лиге чемпионов.

Финал

«Манчестер Сити» победил «Интер» в финале в Стамбуле (1:0). Команда Хосепа Гвардиолы считалась фаворитом, но собственные нервы и здорово игравший соперник сделали этот матч для нее невероятно тяжелым. Звездами вечера у чемпионов стали автор победного гола Родри, вратарь Эдерсон и не только.

«Ман Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов и собрал требл. В одном сезоне в премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов ранее побеждал только «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона (в 1999-м). В этом году «Сити» обогнал «Арсенал» на финише и стал чемпионом в третий раз подряд, взял Кубок в финале с «МЮ» и теперь добился исторического успеха.

Гвардиола впервые выиграл Лигу чемпионов не с «Барселоной» (1992 — как игрок, 2009 и 2011) и после семи лет работы в Англии. Предыдущую победу английского клуба с испанским тренером в ЛЧ оформил «Ливерпуль» с Рафаэлем Бенитесом — в 2005 году против «Милана» в фантастическом финале в Стамбуле. Вратарь Скотт Карсон был дублером у «красных» тогда и у «горожан» теперь.

Этот «Ман Сити» претендует на звание лучшей команды современности наряду с «Барсой» первой половины 2010-х. Гвардиола первым из тренеров оформил два требла, причем с разными командами (в 2009-м и теперь). Всего 10 раз в истории в одном сезоне одному из клубов удавалось победить в Лиге чемпионов, национальном чемпионате и Кубке.

Родри празднует гол на 68-й минуте финала «Манчестер Сити» — «Интер» (1:0) в Стамбуле 10 июня. Фото AFP

«Надеемся, в следующем году сможем повторить»

Единственный гол в Стамбуле-2023 провел Родри — ключевой опорник «Ман Сити» и едва ли не главный любимчик Гвардиолы в этой команде. Мануэль Аканджи топ-пасом нашел в штрафной Бернанду Силву, а испанец вышел на завершение после рикошета и отправил мяч в угол ворот.

«Эмоций много. Мечта сбылась. Все эти ребята, наши фанаты ждали этого, не знаю как много лет. Они заслужили это, мы заслужили. В последние годы мы были очень близки к победе. Я просто хочу поблагодарить всех. Это было непросто. И что за команда нам противостояла — как она оборонялась, контратаковала. Чтобы выиграть, мы отдали на поле все», — сказал Родри.

Лучший игрок финала также добавил: «Я плохо играл в первом тайме, ужасно. Но в финалах нельзя ожидать, что будешь играть так же хорошо, как всегда. В таких матчах проявляются эмоции, нервы. И мы хотим большего, мы амбициозны. Это мечта. Момент, который мы никогда не забудем. И мы надеемся, что в следующем году сможем повторить. А пока мы заслужили отпраздновать эту победу. Она — для всех игроков, которые сделали этот клуб большим».

Родри в том числе выразил уважение экс-звездам «Ман Сити» Давиду Сильве и Серхио Агуэро. Аргентинский форвард обещал выиграть Лигу чемпионов и был близок к цели в 2021-м, а теперь стал одним из вип-болельщиков команды Гвардиолы в Стамбуле.

Кевин Де Брейне (в центре), Илкай Гюндоган (справа) и Натан Аке. Фото Reuters

«Все говорили о требле»

Кевин Де Брейне вынужденно закончил матч с «Интером» в первом тайме. Один из ведущих футболистов «Ман Сити» досрочно завершил второй финал за три года — слезы бельгийца в Порту-2021 стали одним из символов игры с «Челси» (0:1). Теперь появился повод для большой радости.

«Команда сыграла достаточно хорошо и победила. Мы так долго работали для этого, и это потрясающе. Мы не проигрывали в Лиге чемпионов в этом году. Сегодня была не лучшая игра, но теперь время для празднования», — сказал Де Брейне.

«Ман Сити» собрал в этой Лиге чемпионов 8 побед и 5 ничьих с разностью мячей 32-5. В группе команда Гвардиолы обошла «Севилью», «Боруссию» и «Копенгаген», в плей-офф выбила «Лейпциг» и «Баварию», в полуфинале разобралась с чемпионом-2022 «Реалом».

«Мы так счастливы. Сложно описать словами то, что только что случилось. Матч был сложным для обеих команд. Мы не играли в свой лучший футбол в первой половине. Наша игра сбоила. Мы знали, что должны прибавлять во втором тайме. Вероятно, игра шла 50 на 50. И нам очень повезло с забитым голом. Мы знали, что все говорили о требле. Это оказывало давление, но эта команда построена так, чтобы справляться с подобным наилучшим образом», — сказал после финала капитан «Ман Сити» Илкай Гюндоган.

«Это то, ради чего ты работаешь всю свою жизнь. Я так счастлив! Сыграл ужасно, но теперь мне все равно. Выиграть требл с этой командой — это нечто. Все, кто знает меня, знают и то, как сильно я люблю футбол. И это то, ради чего работал всю жизнь. Особые эмоции — увидеть мою семью в толпе. Я сказал тренеру: «Хочу поблагодарить вас». Он так верил в меня. Он — гений», — сказал Джек Грилиш.

«Я очень доволен. Удовольствие быть частью этой команды и творить историю. Мы высоко подняли планку. Сыграть этот финал, этот очень непростой матч, и победить — такое не могу описать словами», — сказал Джон Стоунс.

«Редко не могу подобрать слова, но моя мечта только что осуществилась. Всегда расстраиваюсь, когда не играю, но мне 33, я показываю пример для других парней. Я произнес речь перед тем, как они вышли на поле, был эмоционален и искренен. Этот клуб так много значит для меня. Соболезную «Интеру», но в этом финале должен был быть проигравший. Парни выложились. Сегодня все качнулось в нашу сторону, но в будущем они тоже могут поймать свой шанс», — сказал вышедший на замену в финале Кайл Уокер.

Эрлин Холанн (справа) против Андре Онаны. Фото AFP

«Я захочу сделать это снова»

Эрлин Холанн стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 12 голами в 11 матчах (5 — в ответном матче с «Лейпцигом», когда Гвардиола заменил норвежца). Переписавший рекорды английской лиги снайпер остался без забитых мячей против «Реала» и «Интера», но главное было вовсе не это.

«Невероятно. В самых смелых мечтах не мог представить, что выиграю этот турнир в 22 года. Но это показывает, что подобное возможно для парня из маленького города в Норвегии. Надеюсь, это даст веру другим молодым людям. Важно, когда с тобой рядом люди, которые поддерживают тебя и которым ты можешь доверять. Разделить этот момент с моими отцом и матерью — просто потрясающе», — сказал Холанн.

Норвежец добавил: «Думаю, через пару дней, когда чувства после завоевания этого трофея улягутся, я захочу сделать это снова. Знаю себя, вот так я думаю. Я могу во многом прибавить. Сегодня была тяжелая игра. Я был близок к голу пару раз, у меня были выгодные моменты. В хороший день я смог бы забить дважды. Но в итоге я не особо беспокоюсь об этом, если честно. В финале главное — победить. Главное — как сыграет команда, завоевать трофей».

Также Холанн сказал о Гвардиоле: «Он очень эмоциональный. И я — тоже. Это была очень большая игра, знаете, давление невероятное. А работать с ним — это нечто особенное. У нас хорошие отношения. С тех пор, как я приехал, он очень мне помогает. Я очень жду следующего сезона, чтобы развиваться дальше. Когда тебя каждый день тренирует лучший тренер в мире, это очень здорово».

О следующем сезоне форвард добавил: «Нам нужно будет защищать то, чего мы добились. Вот как это работает. Через месяц или два все забудется, нам нужно будет начинать новый поход».

Эмоции Хосепа Гвардиолы во время награждения. Фото Reuters

«Этот трофей так сложно выиграть»

Хосеп Гвардиола добрался до пункта «прошел футбол». В «Барселоне» у него был Месси и другие суперзвезды, в «Ман Сити» есть Холанн, Родри и не только. После финала тренер подмигнул кубку, тепло обнял своих футболистов и близких. А по ходу игры подарил один из ярких кадров вечера: когда Лаутаро Мартинес не стал простреливать на Ромелу Лукаку и не пробил Эдерсона после ошибки Аканджи при счете 0:0, специалист рухнул на колени.

«Я хочу поздравить «Интер» с такой игрой. Знаю, как они сейчас себя чувствуют — мы прошли через такое два года назад. Они вторая из лучших команд Европы, и это здорово. Этот финал был словно написан звездами. Я счастлив, но в то же время — они могли забить, а мы — проиграть. Мы довольны, это кое-что уникальное — выиграть требл. Нам удалось победить в Европе — через страдания, но это нормально. Порой требуется подобное везение, которого у нас не было в прошлом. И я осознаю, чего мы добились, через пару дней», — сказал Гвардиола.

О матче тренер заметил: «У нас были трудности в поиске игроков на свободном пространстве в первом тайме. Во втором мы забили великолепный гол, но в последние минуты они были лучше, а мы отбивались. У нас невероятный голкипер, он совершил те спасения, которые должен был. Было очень трудно атаковать против «Интера», отдаю ему должное. И также отдаю должное своим игрокам за победу».

Хосеп предвкушает празднования в Манчестере: «Не могу дождаться момента, когда мы поедем на автобусе с тремя трофеями. Это честь для меня быть как сэр Алекс Фергюсон. Он прислал мне сообщение этим утром. Что ж, спустя 14 лет я снова выиграл требл. И я знаю, что Роберто Баджо был здесь. Он был в 2011-м на «Уэмбли» [на победном финале «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед"], он принес мне удачу. И я себя ни кем не считаю, оставляю право судить обо мне вам. Это большое облегчение для нас — взять этот трофей. Но были команды, которые выигрывали его и потом исчезали. Нам нужно избежать подобного».

Также Гвардиола ответил на вопросы о том, как чувствует себя сейчас: «Усталый. Спокойный. Удовлетворенный. Этот проклятый трофей так сложно выиграть! Этот турнир — как бросок момент (изображает подбрасывание монеты). Но мы были готовы. Думаю, это было предначертано свыше — трофей теперь принадлежит нам. Почему эта команда так хороша? Думаю, мы немного лучше защищаемся в штрафной. Даже если ошибаемся, есть ощущение, что мы играем более надежно. Сегодня была не лучшая наша игра, и мы знаем это. Возможно, если нам повезет, в будущем мы вернемся и сыграем лучше. Но прямо сейчас у меня нет никаких сил думать о следующем сезоне!»

Каталонец также вышел в испанский эфир, сравнил «Барселону» и «Ман Сити», вспомнил разговор с Родри в перерыве и пошутил о 14-кратном победителе Лиге чемпионов «Реале»: «Знаете, «Барса» — это «Барса», но здесь ко мне относятся как к сыну. Этот кубок придает значение пяти чемпионствам в лиге. Извлек опыт из прошлого, в перерыве не нужно нагнетать. Я просто сказал Родри расслабиться, потому что он лучший полузащитник в Европе. Второй тайм он провел лучше, гол стал для него вознаграждением. Да, мы сыграли не на своем уровне, но понимаю это, все дело в сложности Лиги чемпионов. Мы никогда не выигрывали ее, футболисты чувствовали это, так что это нормально. Возможно, в следующем году, если будем хороши и зайдем далеко, сыграем более расслабленно, спокойнее. И да, Мадриду не стоит расслабляться. Мы в 13 победах в Лиге чемпионов от него. Так что не расслабляйся, Мадрид».

Симоне Индзаги. Фото Reuters

«Мяч просто не хотел влетать в ворота»

«Интер» провел хороший финал, превзошел «Ман Сити» по ударам и ожидаемым голам. Одним из антигероев команды Симоне Индзаги стал вышедший на замену Ромелу Лукаку. В попытке отыграться Федерико Димарко за одну атаку попал в перекладину и одноклубника, сам бельгиец упустил выгодный момент (Фил Фоден перед этим не удвоил перевес манчестерцев). Последний шанс у миланцев был после розыгрыша углового перед финальным свистком, но нервно начавший матч Эдерсон в концовке сыграл великолепно.

«Я поздравляю игроков, они были великолепны, провели отличный матч. Мы проиграли финал, в котором хотели победить любой ценой, но футболисты должны гордиться собой. Я не променяю этих игроков ни на кого — и сегодня весь мир увидел почему. Мы немного уступили очень сильной команде. Мы можем о многом жалеть, но должны гордиться собой», — сказал Симоне Индзаги.

Тренер добавил: «Переживать — это нормально. Поражение — худшая вещь в спорте. В то же время футболисты могут гордиться всем сезоном и игрой в финале. Мы противостояли великолепному сопернику и определенно не заслужили поражения. И я хочу обнять каждого фаната «Интера», как обнял своих игроков. Они — фантастические, всегда с нами».

Индзаги также сказал: «Таков футбол, ты растешь после таких разочарований. Но я все еще недоумеваю, как мы не забили в конце. У нас было несколько моментов, мяч просто не хотел влетать в ворота. Мы точно заслужили большего. Этот финал может дать нам сил на новую попытку в следующем сезоне. Команда показала, что может играть на таком уровне. Мы реализовали свой план, можем играть даже лучше. Утром сказал своим футболистам, что игра будет именно такой — очень равной, все решат детали. И мы должны были играть лучше, чтобы все шло по-нашему».

Федерико Димарко попадает в Ромелу Лукаку. Фото Reuters

«Мы заслужили большего»

«Мы расстроены поражением в самой важной игре, мы играли на равных с командой, созданной для победы в этом турнире. К сожалению, мы не смогли забить. Этот финал может стать отправной точкой, а не конечной, для того, что «Интер» показал в сезоне. Но сейчас мы очень расстроены», — сказал Федерико Димарко.

«Мы сыграли здорово. У нас были явные моменты, нам не повезло. Если не забиваешь на таком уровне, то проигрываешь. Я рад тому, чего добилась команда. И мы будем играть такие матчи снова. Сегодня мы заслужили победу. Очень тяжело пройти через такое разочарование», — сказал Андре Онана.

«Конечно, если вы играете за «Интер», то всегда играете на победу. Думаю, мы можем идти с высоко поднятой головой. Я горжусь сегодняшним матчем, но печально, что мы не победили. Это финал, так что мы отдали все до финального свистка, нам не повезло, что не смогли забить. Я горжусь тем, как мы подготовились к этому матчу, да, не победили, но выложились полностью. И тяжело говорить о всем сезоне. Мы не взяли скудетто, проиграли этот финал. У нас был хороший год, но сейчас сложно его оценивать», — сказал Дензел Дюмфрис.

«Мы добрались до финала Лиги чемпионов после выхода из сложной группы [с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией» Пльзень]. Мы прошли «Порту», «Бенфику», «Милан», сегодня бились против «Манчестер Сити», сильнейшей команды. Мы заслужили большего. В таких турнирах все могут решить маленькие детали. Может, нам чего-то не хватило, чтобы забрать трофей себе, я все равно очень горд. Это поражение — разочарование, но фанаты должны гордиться такой командой», — сказал Лаутаро Мартинес.

Аргентинский форвард «Интера» остался в шаге от второй большой победы в сезоне. Его соотечественник Хулиан Альварес из «Ман Сити» стал уникальным игроком с треблом в год победы на чемпионате мира.