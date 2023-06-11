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Сегодня, 08:30

«Лукаку — главный антигерой ужасного финала». Что английские и итальянские СМИ пишут о финале ЛЧ?

Артем Белинин
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Предрекают восход «голубой луны».
Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
1:0
Интер

La Gazetta della Sport: «Ужасный вечер Лукаку»

Итальянские газеты в трауре и быстро нашли главного виновного в поражении — им стал Ромелу Лукаку. Колумнист «Газеты» Франческо Пьетрелла написал целую разгромную статью в адрес бельгийского форварда. Журналист обошелся без оскорблений, но довольно методично перечислил каждую ошибку и даже припомнил, что Лукаку ошибся у тех же ворот, что и много лет назад — Андрей Шевченко, не забивший «Ливерпулю».

Tuttosport: «Лукаку — главный антигерой ужасного финала»

Еще одно издание не пощадило Ромелу, но сделало это гораздо короче: журналисты написали что-то в духе: «Лукаку опять нам помешал. Как в 2020 году против «Севильи», где он забил автогол». Весьма красноречиво — кажется, поклонников у бельгийца в Милане не осталось. Кроме красно-черной его части.

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку (в центре).
Фото Global Look Press

Corriere dello Sport: «Выше голову, «Интер», вы провели отличный матч»

Нашлось итальянское издание, которое не стало закапывать Лукаку — в Corriere dello Sport колумнист Хавьер Якобелли решил похвалить «Интер»: «Перекладина Димарко, промах Лукаку... «Нерадзурри» были наказаны блестящим голом Родри, но они великолепно сыграли против «Сити». Интеристы и весь итальянский футбол гордится командой Индзаги».

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Daily Mail: «Шумные соседи наконец перекричали дом»

Оливер Холт, колумнист английского издания DM, был настроен романтично: «Голубая луна (гимн болельщиков «МС» — Blue Moon, не путать с отечественным хитом, — прим. «СЭ») поднялась над Босфором в субботу вечером, над батальонами минаретов, которые указывали на небо, над армиями грузовых судов, собирающихся в Мраморном море».

Но написал в принципе факты: «Манчестер Сити» жил в тени более гламурного конкурента-земляка на протяжении большей части своей истории, но когда «горожане» победили «Интер», они вышли из тени. «Шумные соседи» были насмешливым эпитетом сэра Алекса Фергюсона, но дом, построенный им, упал более десяти лет назад, и прекрасная команда, которую построил одержимый, гениальный Гвардиола, теперь правит с бархатной перчаткой, скрывающей железный кулак".

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

The Sun: «Голубая луна поднялась»

В английских СМИ — настоящий парад штампов, «голубая луна» на каждом шагу. Тем не менее, под банальным заголовком The Sun написала крамольные для кого-то, но абсолютно правильные слова: «Парни Гвардиолы теперь являются бессмертными футболистами, равными «МЮ» 1999 года».

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The Mirror: «Лукаку провалил миссию искупления»

«Зеркало» тоже выдало пачку штампов про «восход голубой луны», но подошло к делу разносторонней — в другом тексте англичане в том числе проехались и по Лукаку: «Выход Ромелу казалось идеальным сценарием. Он мог бы быть человеком, который покончил с мечтой, через 11 лет после того, как его тогдашняя команда «Челси» подняла трофей, а он отказался от медали. Вместо этого оказался скорее препятствием. Не ждите его возвращения в «Челси» в августе».

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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