Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись

Форварду «Манчестер Сити» осталось всего несколько шагов. Один из них — победа над «Реалом».

Поспешные выводы

В декабре прошлого года Лионель Месси наконец-то выиграл чемпионат мира. Вы прекрасно помните тот турнир: капитан сборной Аргентины забил семь мячей, был несомненным лидером своей команды и безальтернативно получил приз лучшему игроку ЧМ-2022. Публика любит наблюдать за сказками и реализацией мечт в реальности, поэтому уже тогда поспешила одарить его «Золотым мячом» — восьмым в карьере.

Если бы самая престижная футбольная награда, как и раньше, вручалась по итогам календарного года, то, скорее всего, так и случилось бы — помимо блестящей игры на чемпионате мира, Месси еще и ударно провел осень в «ПСЖ». Однако теперь номинантов на «Золотой мяч» выбирают по окончании сезона, и те выводы, как выясняется, были поспешными.

Эрлин Холанн. Фото Reuters

Все решат эмоции

В декабре Эрлин Холанн не казался явным кандидатом на «Золотой мяч». Наверняка находился в топ-10, но все же далеко от Месси. Норвежец провел потрясающую первую половину сезона в Англии и за 16 туров перед паузой наколотил 18 мячей, но его шансы на главный индивидуальный приз подрывали два фактора: отсутствие сборной Норвегии на чемпионате мира и отставание «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ.

Однако к маю все изменилось. Во-первых, «Сити» уже лидирует в премьер-лиге и вообще имеет реальные шансы оформить трофейный хет-трик — команда добралась до финала Кубка Англии и полуфинала Лиги чемпионов. Во-вторых, темп скорострельности Холанна не просто не замедляется — чемпионат еще не завершен, а он уже побил рекорд Алана Ширера и Энди Коула по числу голов за один чемпионат. Сейчас на счету скандинава 35 мячей, а впереди у «Сити» еще четыре матча. Важное напоминание: Холанн проводит дебютный сезон в одной из самых сложных лиг мира.

Третья и главная причина — сроки голосования. Запоминается последняя фраза, как говорил один известный персонаж, и время в данном случае работает на Холанна. Напомню, судьбу «Золотого мяча» решают сто журналистов из разных стран, у которых, разумеется, разная логика мышления. Когда на первый план выходит человеческий фактор, все решают эмоции — а к августу, когда откроется голосование, эффект от триумфа Месси наверняка будет слабее эффекта от гипотетического трофейного хет-трика Холанна. К тому же народ любит все новое, а победы Лео уже давно приелись.

Конечно, норвежец еще ничего не выиграл, но в любом другом сезоне его показатели неизбежно привели бы к «Золотому мячу» — он с отрывом лидирует в снайперской гонке не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов, где в марте забил пять за одну игру. Всего у Холанна в текущем сезоне 51 гол за «Манчестер Сити». Кто сомневается, что он пробьет 60?

Лионель Месси. Фото AFP

Месси сдал

Еще одна важная причина увеличения шансов форварда «Сити» на приз напрямую касается самого Месси. После победы на чемпионате мира аргентинец сбавил обороты. «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов еще на стадии 1/8 финала, а Месси за два матча с «Баварией» не сделал ничего. В чемпионате Франции гранд тоже не впечатляет, хоть и лидирует. В 2023 году Лео забил всего восемь мячей в 18 матчах — негусто для главного фаворита на «Золотой мяч».

Но это не главное. Важнее, что неспортивных новостей вокруг чемпиона мира стало больше, чем футбольных: вероятный переезд Месси в «Аль-Хиляль» обсуждается куда больше его финтов и голов. А на прошлой неделе аргентинца еще и отстранили от работы с командой из-за несанкционированной поездки в Саудовскую Аравию, за что он вынужден был публично извиняться перед «ПСЖ». А Холанн в это время доказывал, что он не робот и у него есть сердце: в матче с «Лидсом» Эрлин предоставил Гюндогану право исполнить пенальти, хотя именно норвежец отвечает за 11-метровые в «Сити». А ведь человеческие качества и поведение вне поля — один из критериев выбора обладателя приза.

Если бы дедлайн по голосованию был сегодня, то Месси точно бы победил — воспоминания от ЧМ-2022 еще свежи, а «Сити» пока ничего не выиграл. Однако у Холанна еще есть достаточно пространства для маневра, чтобы выйти победителем этой гонки. В любом случае, даже если нападающий «Сити» не выиграет «Золотой мяч» в этом году, то обязательно получит его в будущем.