Родри стал для Гвардиолы таким же важным, как Месси. В плей-офф он затмил Холанна и Де Брейне

У стамбульского финала ЛЧ оказался немного неожиданный герой.

Хосеп Гвардиола наконец-то закрыл гештальт, выиграв Лигу чемпионов без помощи Лионеля Месси. Причем в тот сезон, когда тренер перестал выдумывать лишнее. Без новинок вроде роли Стоунса, который превращался из центрального защитника в дополнительного опорного хава, конечно, не обошлось. Однако в целом все были на своих местах. Не как в финале-2021, когда Пеп решил сыграл против «Челси» без профильного игрока в опорной зоне.

Многие до сих пор убеждены — то решение оставить в запасе Родри стоило «Сити» поражения. Возможно, там действительно был некий хитрый план, при помощи которого Пеп пытался перехитрить Томаса Тухеля. А, может быть, тренер посчитал, что испанец не такой уж незаменимый. Не просто так спустя полгода после того финала Гвардиола рассказывал, что потратил много времени на работу с Родри, разъясняя ему нюансы игры опорника.

Прошло два года, и испанец превратился в самого незаменимого футболиста в составе «Сити», а стамбульский финал стал для него 52-м матчем в стартовом составе в текущем сезоне. При Гвардиоле никто не играл за «горожан» столь часто в течение одного спортивного года. Только в «Барсе» еще молодой Месси одиннадцать лет назад выходил на поле с первых минут 57 раз, и в этом тоже можно уловить определенный символизм.

Правда, один из двух самых незаменимых игроков в карьере Гвардиолы всегда в центре внимания. А второй — преимущественно в тени, потому как занят работой, которую умеет делать гораздо лучше. Хотя и в созидании Родри в последние годы прибавил очень сильно. Например, в прошлом сезоне только в АПЛ установил персональный рекорд и отправил мяч в сетку семь раз.

Сейчас результативность вернулась к привычным для его амплуа показателям, но какие это были голы! В четвертьфинале — сумасшедший по силе и точности выстрел с дистанции, положивший начало разгрому «Баварии» с давним обидчиком Тухелем у руля (3:0). Пальнув в «девятку», Родри словно напоминал, кого так не хватало в лигочемпионском финале-2021.

Впрочем, вспоминая ту историю накануне второго в карьере сражения за «ушастый» кубок, испанец сказал в общем-то дежурные слова о том, что первый финал сложен для всех, это отдельная история, а поражение от «Челси» и прошлогоднее полуфинальное фиаско с «Реалом» многому научили. «Надеюсь, те поражения сослужили нам хорошую службу. Нынешняя команда куда более сплоченная и зрелая», — говорил Родри в интервью AS.

Родри с кубком Лиги чемпионов. Фото Reuters

Да и он сам стал другим. «Без него мы бы не прошли так далеко. Все говорят о Холланне, но Родри превратился в лучшего полузащитника. Не знаю, есть ли кто-либо сильнее его. Он очень важен для нас», — восхищался своим игроком Гвардиола после разгрома «Реала» (4:0).

А как показала игра с «Интером» — Родри не просто важен. Он незаменим. Можно, как оказалось, справиться без Де Брейне, для которого лигочемпионские финалы превратились в персональный кошмар. В 2021-м сам игравший в защитной маске Рюдигер встретил бельгийца так, что тот оказался в нокдауне и получил переломы носа и орбитальной кости. Два года спустя Де Брейне и вовсе травмировался на ровном месте, когда в первом тайме в центре поля делал ускорение, пытаясь догнать соперника.

Да что там Де Брейне — оказывается, есть жизнь без голов Холанна, который в последний раз посылал мяч в сетку еще 14 мая! В плей-офф ЛЧ норвежец забивал только старым знакомым по бундеслиге — «Лейпцигу» и «Баварии». Против «Реала» временами словно терялся на «Сантьяго Бернабеу», а в ответной игре оказался в тени оформившего дубль Бернарду Силвы. Ну а Родри был либо самым, либо одним из лучших.

«В мире футбола, в котором мы живем, великие футболисты должны проявляться в важные моменты. Я видел это в игроках, на которых равнялся. Если я мечтаю однажды стать великим игроком, я знаю, что должен играть в такие моменты. Иногда может быть немного несправедливо, если ты делаешь много хороших вещей по ходу сезона, но не в ключевые дни. Однако эти игры являются жизненно важными. Я научился этому за эти годы», — говорил Родри перед финалом.

Теперь, если исходить из его формулировок, в субботу в Стамбуле автор победного гола если и не стал великим, то — как минимум — приблизился к данному статусу. Хотя, как заметил испанец в прямом эфире вскоре после финального свистка, в первом тайме он сыграл дерьмово. Каналу BT Sports в итоге пришлось извиниться и за это слово, и за то, что Родри назвал Агуэро «гребаной легендой».

В общем, немного разошелся из-за опьянявших победных эмоций. Даже про пропущенный финал с «Челси» пошутил, что в этот раз ему пришлось сказать: «Пеп, выпусти меня!». Понятно, что такого в принципе быть не могло. Но в любом случае Родри вышел и сделал. Для болельщиков, для Гвардиолы, для партнеров по команде, своих родных и близких людей.

И не только для них. «Мы победили для Агуэро, Фернандиньо, Давида Сильвы, Компани. Всех, кто делал этот клуб большим», — вспомнил легенд «горожан» обладатель приза лучшему игроку матча. И это круто — не забыть в такой момент людей, писавших новую историю «Ман Сити». В субботу Родри закончил в ней новую главу, написанную золотыми буквами.