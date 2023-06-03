«Ман Сити» сделал еще один шаг к треблу и месту в истории. Команда Гвардиолы выиграла Кубок Англии
Удивительно, но это было первое манчестерское дерби в финале Кубка Англии за всю 128-летнюю историю турнира. Знаменательное событие, но в центре внимания все равно был «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы провела совершенно выдающуюся весну, взяла чемпионский титул в АПЛ, выдала космический уровень футбола в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом». Потому главной темой для обсуждения всех последних недель был вопрос, сумеют ли «горожане» сделать требл и повторить достижение «МЮ» Алекса Фергюсона образца 1999 года.
Великого шотландца регулярно спрашивали в интервью, возможно ли сотворить что-то подобное снова и что для этого нужно. Фергюсон отвечал довольно однообразно — мол, это невероятно сложно, должно сойтись воедино множество обстоятельств. Важнейшее условие — отсутствие травм на протяжении всего сезона. В 1999-м, по словам сэра Алекса, он не мог рассчитывать только на Хеннинга Берга, тогда как все остальные были здоровы.
С исторической перспективы можно только предполагать, насколько важно для «МЮ» было не допустить требл «Сити» и остаться единственной английской командой в истории, которой удалось подобное. Разумеется, публично об этом никто не говорил. После окончания заключительного матча АПЛ с «Фулхэмом» главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился с речью к болельщикам, собравшимся на «Олд Траффорд». Но там голландец говорил банальные вещи — в том числе выразил уверенность, что игроки отдадут все силы и сделают все от них зависящее в предстоящем финале Кубка Англии.
В конце 2000-х Фергюсон как-то назвал «Сити» «шумными, назойливыми соседями», и эта фраза стала легендарной — мол, мы смотрим на них сверху вниз, пока они там пыжатся что-то доказать. С другой стороны, есть история, как в 2001 году одна из фанатских групп «МЮ» арендовала банкетный зал на «Мэйн Роад» — старом стадионе «Сити», — чтобы отметить там 25-летие с момента последнего титула «МС». Такой вот троллинг из эпохи доминирования «МЮ», тем не менее показывающий, что красной части Манчестера далеко не наплевать на успехи «шумных соседей».
Но вернемся к текущему моменту. Перед финалом Гвардиола, как и в остальных важных матчах этой весны, не стал придумывать ничего экстраординарного — состав и схема были привычными (Штефан Ортега постоянно играет в Кубке, так что его появление в воротах не стало сюрпризом). Но каталонец не был бы собой, если бы не подготовил пару необычных фишек. Одной из таких заготовок стал стартовый розыгрыш мяча с центра поля — вещь, которой в последнее время уделяется все больше внимания как одному из способов ошеломить соперника в самом начале поединка.
Илкай Гюндоган первым же пасом покатил мяч назад Ортеге, тогда как полевые игроки «Сити» побежали к чужой штрафной. Вратарь выбил мяч вперед, несколько воздушных единоборств, и все тот же Гюндоган смачно приложился по отскочившему к нему мячу. Так капитан «МС» вошел в историю, забив самый быстрый гол в финалах Кубка Англии — уже на 13-й секунде. Предыдущее достижение принадлежало форварду «Эвертона» Луи Саа — в 2009-м тот забил «Челси» спустя 25 секунд после стартового свистка.
«Сити» мог быстро добить соперника, организовав пару неплохих атак, но постепенно игра стала очень похожей на ту, что была в январе в матче второго круга чемпионата (команда тен Хага тогда победила 2:1): равной, довольно рваной по темпу и без большого числа моментов. Удар Гюндогана так и остался единственным попаданием в створ для «МС» в первом тайме. Но это вполне устраивало «МЮ», который пытался поймать свой шанс главным образом за счет забросов на Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо.
Сходство с январским матчем на «Олд Траффорд» стало еще сильнее после того, как «Юнайтед» сравнял счет с пенальти, назначенного после вмешательства ВАР. Мяч после заброса в штрафную «Сити» и скидки Аарона Уан-Биссаки попал в руку Джеку Грилишу. Момент не выглядел однозначным, но как рефери трактуют попадание мяча в руку, не понимает, кажется, уже никто. С этим можно только смириться — сегодня повезет тебе, завтра — сопернику. Сходство же в том, что в январе «Юнайтед» тоже сравнял счет после спорного судейского решения — тогда, правда, речь шла о том, насколько пассивным был офсайд у Бруну Фернандеша.
Но на этом параллели закончились. Если в январе «Юнайтед» смог поймать свой шанс в быстрой атаке на пространстве, забить второй и победить, то сейчас у «Сити» получилось развернуть матч в свою пользу. Главным героем стал Гюндоган, который, вполне возможно, провел свой предпоследний матч за «МС» — летом у полузащитника, который играет за команду с 2016 года, заканчивается контракт, и новое соглашение пока не подписано. Немец снова отправил мяч в сетку ударом из-за штрафной после паса Кевина де Брейне, став первым с 1963 года футболистом, кто дважды забил в финале Кубка Англии дальним ударом. Причем попытка получилась довольно корявой, но Давид Де Хеа не смог достать мяч, запустив очередной виток дискуссии о том, нужен ли «Юнайтед» новый вратарь.
«Сити», как и в первом тайме, мог добить соперника — отличный шанс был у Гюндогана, который вполне мог сделать хет-трик, но на этот раз Де Хеа оставил «МЮ» на плаву. Могла здесь случиться и драма — уже в добавленное время «Юнайтед» едва не запихал мяч в сетку, но Ортега и Джон Стоунс при помощи перекладины не дали этому случиться.
Однако в целом все закончилось закономерно. «Сити» не доминировал так, как это было в домашних матчах с «Баварией» и «Реалом» в Лиге чемпионов, но победил по делу — большую часть встречи команда Гвардиолы все же контролировала игру. О том, насколько этот успех ценен для «МС», говорит реакция Гвардиолы после финального свистка — Пеп не смог сдержать слез, обнимаясь со своими игроками. Но сиял, когда его команда поднимала над головами очередной трофей.
До требла и места в истории остался один шаг — 10 июня нужно обыграть «Интер» в финале Лиги чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|5
|5
|94-33
|89
|
2
|Арсенал
|38
|26
|6
|6
|88-43
|84
|
3
|МЮ
|38
|23
|6
|9
|58-43
|75
|
4
|Ньюкасл
|38
|19
|14
|5
|68-33
|71
|
5
|Ливерпуль
|38
|19
|10
|9
|75-47
|67
|
6
|Брайтон
|38
|18
|8
|12
|72-53
|62
|
7
|Астон Вилла
|38
|18
|7
|13
|51-46
|61
|
8
|Тоттенхэм
|38
|18
|6
|14
|70-63
|60
|
9
|Брентфорд
|38
|15
|14
|9
|58-46
|59
|
10
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|55-53
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|40-49
|45
|
12
|Челси
|38
|11
|11
|16
|38-47
|44
|
13
|Вулверхэмптон
|38
|11
|8
|19
|31-58
|41
|
14
|Вест Хэм
|38
|11
|7
|20
|42-55
|40
|
15
|Борнмут
|38
|11
|6
|21
|37-71
|39
|
16
|Нот. Форест
|38
|9
|11
|18
|38-68
|38
|
17
|Эвертон
|38
|8
|12
|18
|34-57
|36
|
18
|Лестер
|38
|9
|7
|22
|51-68
|34
|
19
|Лидс
|38
|7
|10
|21
|48-78
|31
|
20
|Саутгемптон
|38
|6
|7
|25
|36-73
|25
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|5 : 0
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 4
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|4 : 4
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|30
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|28
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|36
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|25
|1
|6