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Сегодня, 19:40

«Ман Сити» сделал еще один шаг к треблу и месту в истории. Команда Гвардиолы выиграла Кубок Англии

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Игроки «Манчестер Сити» празднуют победу в Кубке Англии.
Фото Reuters
Хосеп Гвардиола дает мяч Джеку Грилишу.
Фото Reuters
Футболист Илкай Гюндоган.
Илкай Гюндоган.
Фото AFP
Футболист Маркус Рэшфорд.
Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters
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В финале победили соседей из «Юнайтед» благодаря дублю Гюндогана — 2:1.

Удивительно, но это было первое манчестерское дерби в финале Кубка Англии за всю 128-летнюю историю турнира. Знаменательное событие, но в центре внимания все равно был «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы провела совершенно выдающуюся весну, взяла чемпионский титул в АПЛ, выдала космический уровень футбола в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом». Потому главной темой для обсуждения всех последних недель был вопрос, сумеют ли «горожане» сделать требл и повторить достижение «МЮ» Алекса Фергюсона образца 1999 года.

Англия. Кубок. Финал
03 июн, 17:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
2:1
Манчестер Юнайтед

Великого шотландца регулярно спрашивали в интервью, возможно ли сотворить что-то подобное снова и что для этого нужно. Фергюсон отвечал довольно однообразно — мол, это невероятно сложно, должно сойтись воедино множество обстоятельств. Важнейшее условие — отсутствие травм на протяжении всего сезона. В 1999-м, по словам сэра Алекса, он не мог рассчитывать только на Хеннинга Берга, тогда как все остальные были здоровы.

С исторической перспективы можно только предполагать, насколько важно для «МЮ» было не допустить требл «Сити» и остаться единственной английской командой в истории, которой удалось подобное. Разумеется, публично об этом никто не говорил. После окончания заключительного матча АПЛ с «Фулхэмом» главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился с речью к болельщикам, собравшимся на «Олд Траффорд». Но там голландец говорил банальные вещи — в том числе выразил уверенность, что игроки отдадут все силы и сделают все от них зависящее в предстоящем финале Кубка Англии.

Хосеп Гвардиола дает мяч Джеку Грилишу.
Фото Reuters

В конце 2000-х Фергюсон как-то назвал «Сити» «шумными, назойливыми соседями», и эта фраза стала легендарной — мол, мы смотрим на них сверху вниз, пока они там пыжатся что-то доказать. С другой стороны, есть история, как в 2001 году одна из фанатских групп «МЮ» арендовала банкетный зал на «Мэйн Роад» — старом стадионе «Сити», — чтобы отметить там 25-летие с момента последнего титула «МС». Такой вот троллинг из эпохи доминирования «МЮ», тем не менее показывающий, что красной части Манчестера далеко не наплевать на успехи «шумных соседей».

Но вернемся к текущему моменту. Перед финалом Гвардиола, как и в остальных важных матчах этой весны, не стал придумывать ничего экстраординарного — состав и схема были привычными (Штефан Ортега постоянно играет в Кубке, так что его появление в воротах не стало сюрпризом). Но каталонец не был бы собой, если бы не подготовил пару необычных фишек. Одной из таких заготовок стал стартовый розыгрыш мяча с центра поля — вещь, которой в последнее время уделяется все больше внимания как одному из способов ошеломить соперника в самом начале поединка.

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;: финал Кубка Англии. «Ман Сити» победил «МЮ» в финале Кубка Англии. Онлайн-трансляция

Илкай Гюндоган первым же пасом покатил мяч назад Ортеге, тогда как полевые игроки «Сити» побежали к чужой штрафной. Вратарь выбил мяч вперед, несколько воздушных единоборств, и все тот же Гюндоган смачно приложился по отскочившему к нему мячу. Так капитан «МС» вошел в историю, забив самый быстрый гол в финалах Кубка Англии — уже на 13-й секунде. Предыдущее достижение принадлежало форварду «Эвертона» Луи Саа — в 2009-м тот забил «Челси» спустя 25 секунд после стартового свистка.

«Сити» мог быстро добить соперника, организовав пару неплохих атак, но постепенно игра стала очень похожей на ту, что была в январе в матче второго круга чемпионата (команда тен Хага тогда победила 2:1): равной, довольно рваной по темпу и без большого числа моментов. Удар Гюндогана так и остался единственным попаданием в створ для «МС» в первом тайме. Но это вполне устраивало «МЮ», который пытался поймать свой шанс главным образом за счет забросов на Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо.

Футболист Маркус Рэшфорд.
Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters

Сходство с январским матчем на «Олд Траффорд» стало еще сильнее после того, как «Юнайтед» сравнял счет с пенальти, назначенного после вмешательства ВАР. Мяч после заброса в штрафную «Сити» и скидки Аарона Уан-Биссаки попал в руку Джеку Грилишу. Момент не выглядел однозначным, но как рефери трактуют попадание мяча в руку, не понимает, кажется, уже никто. С этим можно только смириться — сегодня повезет тебе, завтра — сопернику. Сходство же в том, что в январе «Юнайтед» тоже сравнял счет после спорного судейского решения — тогда, правда, речь шла о том, насколько пассивным был офсайд у Бруну Фернандеша.

Но на этом параллели закончились. Если в январе «Юнайтед» смог поймать свой шанс в быстрой атаке на пространстве, забить второй и победить, то сейчас у «Сити» получилось развернуть матч в свою пользу. Главным героем стал Гюндоган, который, вполне возможно, провел свой предпоследний матч за «МС» — летом у полузащитника, который играет за команду с 2016 года, заканчивается контракт, и новое соглашение пока не подписано. Немец снова отправил мяч в сетку ударом из-за штрафной после паса Кевина де Брейне, став первым с 1963 года футболистом, кто дважды забил в финале Кубка Англии дальним ударом. Причем попытка получилась довольно корявой, но Давид Де Хеа не смог достать мяч, запустив очередной виток дискуссии о том, нужен ли «Юнайтед» новый вратарь.

Футболист Илкай Гюндоган.
Илкай Гюндоган.
Фото AFP

«Сити», как и в первом тайме, мог добить соперника — отличный шанс был у Гюндогана, который вполне мог сделать хет-трик, но на этот раз Де Хеа оставил «МЮ» на плаву. Могла здесь случиться и драма — уже в добавленное время «Юнайтед» едва не запихал мяч в сетку, но Ортега и Джон Стоунс при помощи перекладины не дали этому случиться.

Однако в целом все закончилось закономерно. «Сити» не доминировал так, как это было в домашних матчах с «Баварией» и «Реалом» в Лиге чемпионов, но победил по делу — большую часть встречи команда Гвардиолы все же контролировала игру. О том, насколько этот успех ценен для «МС», говорит реакция Гвардиолы после финального свистка — Пеп не смог сдержать слез, обнимаясь со своими игроками. Но сиял, когда его команда поднимала над головами очередной трофей.

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До требла и места в истории остался один шаг — 10 июня нужно обыграть «Интер» в финале Лиги чемпионов.

Илкай Гюндоган
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 5 5 94-33 89
2
 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3
 МЮ 38 23 6 9 58-43 75
4
 Ньюкасл 38 19 14 5 68-33 71
5
 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6
 Брайтон 38 18 8 12 72-53 62
7
 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8
 Тоттенхэм 38 18 6 14 70-63 60
9
 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10
 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12
 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13
 Вулверхэмптон 38 11 8 19 31-58 41
14
 Вест Хэм 38 11 7 20 42-55 40
15
 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16
 Нот. Форест 38 9 11 18 38-68 38
17
 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18
 Лестер 38 9 7 22 51-68 34
19
 Лидс 38 7 10 21 48-78 31
20
 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 5 : 0
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
 2 : 1
28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 1 : 0
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 1 : 1
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 1 : 1
28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 1 : 0
28.05 18:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 4
28.05 18:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 1
28.05 18:30
МЮ – Фулхэм
 2 : 1
28.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 4 : 4
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 30
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 28 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 36 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 25 1 6
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