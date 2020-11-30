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Николич — о шансах «Локо» в матче с «Зальцбургом»: «Главное — дисциплина»

Наталья Юрина
Наталья Юрина
Корреспондент
30 ноября 2020, 14:45
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер красно-зеленых ответил на вопросы журналистов перед игрой Лиги чемпионов.
Локомотив — Зальцбург
25&nbsp;ноября. Мадрид. &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Главный тренер железнодорожников Марко Николич.«Локо» ехал в Мадрид за победой. Может, «Зениту» и «Краснодару» тоже так попробовать?

О значении игры

— Это важный матч. У нас очень сложный график, но мы стараемся справляться с этим. Нам не всегда легко, но я верю в команду. Футболисты должны отдать все силы на поле. Если завтра будет так, то мы заслужим удачу для достижения результата. «Зальцбург» — хорошая команда. Мы смотрели его игры. Нам нужна стопроцентная концентрация, дисциплина, уверенность. А еще — поддержка с трибун, много хороших эмоций.

О сильных сторонах соперника

— Не хочу помогать никому, кроме нашей команды. Кого завтра не будет, сегодня не могу сказать. У «Зальцбурга» очень быстрая атака, переходы. Четыре футболиста выбегают в атаку, двигаются в глубину. Надо играть дисциплинированно, не давать пространства, действовать умно. Необходимо играть на результат. Будет концентрация — тогда все будут готовы биться за каждый метр поля. В таком случае возможен положительный результат. Ожидаю хороший и интересный матч.

На вопросы журналистов также ответил голкипер «Локо» Гильерме.

25&nbsp;ноября. Мадрид. &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Антон Миранчук борется за&nbsp;мяч с&nbsp;Коке.У «Локомотива» есть шансы на плей-офф ЛЧ. Разговоры про «автобус» — ерунда

О пропуске матча в РПЛ

— Дал ли мне что-то пропуск игры в РПЛ? Может быть, да. У нас график очень тяжелый. Пауза дает мне больше эмоций на важные игры и время лучше подготовиться. Завтра — ключевой матч в сезоне.

Замена в матче сборной? Это вообще прошлое. Неважно, что было в сборной. Я думаю только о завтрашней игре.

О важности игры с «Зальцбургом»

— Мы знаем, насколько важна эта игра. Надеюсь, выйдем на поле с уверенностью и будем соблюдать дисциплину. Мы знаем их сильные стороны. Надеюсь, все получится и мы выиграем.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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