Главный тренер красно-зеленых ответил на вопросы журналистов перед игрой Лиги чемпионов.

О значении игры

— Это важный матч. У нас очень сложный график, но мы стараемся справляться с этим. Нам не всегда легко, но я верю в команду. Футболисты должны отдать все силы на поле. Если завтра будет так, то мы заслужим удачу для достижения результата. «Зальцбург» — хорошая команда. Мы смотрели его игры. Нам нужна стопроцентная концентрация, дисциплина, уверенность. А еще — поддержка с трибун, много хороших эмоций.

О сильных сторонах соперника

— Не хочу помогать никому, кроме нашей команды. Кого завтра не будет, сегодня не могу сказать. У «Зальцбурга» очень быстрая атака, переходы. Четыре футболиста выбегают в атаку, двигаются в глубину. Надо играть дисциплинированно, не давать пространства, действовать умно. Необходимо играть на результат. Будет концентрация — тогда все будут готовы биться за каждый метр поля. В таком случае возможен положительный результат. Ожидаю хороший и интересный матч.

На вопросы журналистов также ответил голкипер «Локо» Гильерме.

О пропуске матча в РПЛ

— Дал ли мне что-то пропуск игры в РПЛ? Может быть, да. У нас график очень тяжелый. Пауза дает мне больше эмоций на важные игры и время лучше подготовиться. Завтра — ключевой матч в сезоне.

Замена в матче сборной? Это вообще прошлое. Неважно, что было в сборной. Я думаю только о завтрашней игре.

О важности игры с «Зальцбургом»

— Мы знаем, насколько важна эта игра. Надеюсь, выйдем на поле с уверенностью и будем соблюдать дисциплину. Мы знаем их сильные стороны. Надеюсь, все получится и мы выиграем.