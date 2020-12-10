В среду истощенные большими кадровыми потерями железнодорожники были близки к тому, чтобы набрать очки в гостях у действующего победителя Лиги чемпионов — «Баварии». К сожалению, поражение в упорной борьбе оставило красно-зеленых без евровесны

Прощаться с Лигой чемпионов можно по-разному. Кто-то в последнем туре группового турнира громит «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», кто-то получает семь мячей от «Ливерпуля». У «Локомотива» получилось что-то среднее — вроде и сопротивлялись москвичи изо всех сил, но итогом стало поражение.

У команды Марко Николича оставался крохотный шанс на Лигу Европы, но для этого требовалось чудо — победа над лучшей командой Европы, не проигрывающей дома весь год, и благоприятный результат параллельной встречи. «Атлетико» взял три очка у «Зальцбурга» (что устраивало «Локо»), но свою часть задачи россияне не выполнили.

А могли? Кошмарные кадровые проблемы привели к тому, что на скамейке оказались только три полевых футболиста, причем двум из них нет даже 20 лет, а еще один — центральный защитник. В такой ситуации на усиление игры по ходу матча рассчитывать не приходилось. Поэтому Николич наверняка сделал ставку на первый тайм.

? Гол Никласа Зюле в ворота «Локомотива»



? Лига чемпионов в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕР

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До 60-й минуты «Локомотив» оправдывал характеристику, которая сопровождала железнодорожников весь турнир — почти после каждой встречи в соцсетях писали, что красно-зеленые выглядели достойно, что за них не стыдно и так далее. При иной доле везения «Локо» в Мюнхене мог даже уйти на перерыв, ведя в счете, но Рыбус и Камано свои шансы не реализовали. Но и 0:0 к перерыву — солидно. «Лейпциг» в выходные пропустил в столице Баварии два.

Однако после перерыва, увы, случилось худшее. С таким резервом в гостях у немецкого монстра трудно рассчитывать на 0:0. Тем более, его тренер Ханси Флик не стал выпускать на поле второй состав.

Вспомните матч в Черкизове. Тогда «Локомотив» тоже смотрелся достойно, даже сравнял счет в середине второго тайма. Но «Бавария» действовала в энергосберегающем режиме и, когда почувствовала, что очки ускользают, добавила и вырвала победу.

Сейчас произошло нечто подобное, только без гола москвичей, а с сэйвами Гильерме. Русский бразилец в первый час действовал безошибочно и отражал сложные мячи, но все-таки пропустил. «Баварии» оказалось достаточно одного стандартного положения, чтобы открыть счет.

Во втором тайме у «Локо» банально закончились силы. В первые 20-25 минут после перерыва гости ни разу не пробили по воротам, ни разу не подали угловой, ни разу не вбросили из-за боковой линии. Если до перерыва российская команда сражалась с фаворитом, то затем на бой не хватило ресурсов. Николич до заключительной четверти часа не делал замен (что объяснимо), а вот Флик уже к 69-й минуте сделал четыре перестановки.

Но, несмотря на результат, «Локо» — спасибо. Изначально на красно-зеленых мало кто ставил, ведь группа выглядела убийственной. Но они сохранили лицо, хотя и попрощались с еврокубками вслед за «Зенитом» и ЦСКА.