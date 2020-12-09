«Быки» не уступили на «Стэмфорд Бридж». «Краснодар» достойно попрощался с Лигой чемпионов

«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в последнем матче Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Группа E. 6-й тур

«Челси» (Англия) — «Краснодар» (Россия) — 1:1 (1:1)

Голы: Кабелла, 24 (0:1). Жоржинью, 28 — с пенальти (1:1).

«Челси» (Англия): Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Гилмор, Жоржинью, Ковачич (Канте, 74), Хаверц (Вернер, 74), Анджорин (Жиру, 80), Эмерсон, Абрахам.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Кайо (Сорокин, 74), Рамирес, Вилена, Кабелла (Камболов, 80), Олссон (Чернов, 80), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 80), Берг (Марков, 90), Классон.

Предупреждение: Аспиликуэта, 82.

Судьи: Краловец. Мокруш, Патак (все — Чехия).

ВАР: Валери. Иррати (оба — Италия).

8 декабря. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Матч в Лондоне ничего не решал для обеих команд: «Челси» уже забронировал первое место в группе, «Краснодар» обеспечил себе третью строчку и путевку в Лигу Европы. Для «быков», решивших все задачи в турнире, это был прежде всего статусный матч. Нужно было напоследок показать себя и получить удовольствие от игры на культовом «Стэмфорд Бридж». И очень удачно совпало, что совсем недавно в Англии разрешили пускать болельщиков на трибуны. Пусть и совсем немного (всего пару тысяч), но это сразу же создало особую атмосферу. Нельзя не восхититься и тем, как дисциплинированно в Англии относятся к социальной дистанции. Болельщики образуют на трибунах ровные грядки, и это смотрится красиво.

Были даже разговоры, что факт присутствия болельщиков на трибунах повлияет на решение Фрэнка Лэмпарда относительно состава и не даст тренеру «синих» слишком уж увлечься экспериментами. Как бы то ни было, Лэмпард прежде всего дал футболистам ближайшего резерва игровую практику и возможность набраться международного опыта. Зрителям выпал редкий для этого сезона шанс посмотреть на Кепу Аррисабалагу, а в центре поля появились 19-летние Фаустино Анджорин и Билли Гилмор. Мурад Мусаев, в свою очередь, получил возможность выставить практически оптимальный состав — небывалая роскошь для этой Лиги чемпионов. С одной, но очень существенной оговоркой: Матвея Сафонова не оказалось даже в запасе, место в воротах занял Евгений Городов.

В первой половине тайма «Краснодар» смотрелся лучше. Гости играли не как робкий новичок, а как опытный лигочемпионский боец. Создав самый опасный момент стартовых минут (Виктор Классон пробил неточно), краснодарцы в середине тайма открыли счет. Веерную атаку с участием Рамиреса и Классона аккуратным ударом завершил Реми Кабелла. Особенно внимательные зрители отметили, что очень дорогой вратарь «Челси» пропустил после первого же удара в створ.

Буквально в ответной атаке «Челси» сравнял счет. Очередную результативную ошибку допустил Кайо, поймавший в своей штрафной на бедро Абрахама. Жоржиньо в фирменном стиле подпрыгнул перед ударом и отправил мяч точно в угол.

Гол Жоржиньо с пенальти.



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Вторую половину тайма краснодарцы провели скромнее. «Челси» забрал мяч, да и в целом хозяева смотрелись злее и нацеленнее. Особенно старался Хаверц, который из всей летней закупки «синих» пока проявил себя наименее убедительно. Он и для Абрахама момент создал, и сам со штрафного опасно пробил. Но все это не принесло результата.

После перерыва «Краснодар» переключился на более контратакующую игру. «Быки» хорошо бежали, порой разыгрывая зрелищные комбинации на скорости. Запомнилась атака, в которой на удар вывели Вандерсона — Кепа потащил. Как и в первой половине, «Челси» постепенно забрал инициативу.

«Краснодар» начал уставать, и давление «синих» нарастало. В одном из эпизодов в Рамиреса вселился Кайо, и только Городов не дал потере в штрафной стать роковым «привозом»: вратарь ногой отразил удар Абрахама. Через пять минут Городов вновь выручил «быков», в последний момент забрав мяч в ногах Хаверца. А когда вышедший на замену Тимо Вернер запустил мяч вдоль вратарской, краснодарцев не мог выручить даже вратарь: Абрахам просто не замкнул дальнюю штангу. «Челси» усилил атаку, выпустив, в частности, пребывающего в отличной форме Жиру, но «Краснодар» в итоге выстоял.

«Краснодар» очень достойно завершил выступление в Лиге чемпионов. На определенных отрезках матча «быки» смотрелись предпочтительнее «Челси» и добыли почетную ничью на «Стэмфорд Бридж».