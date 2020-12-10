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«Зенит» был худшим в ЛЧ из российских клубов, но заработал 35 миллионов евро. Больше, чем «Локо» и «Краснодар»

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Корреспондент
Сегодня, 10:00
Деян Ловрен. Фото Reuters
Деян Ловрен. Фото Reuters
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Подсчитали доходы от участия в главном европейском турнире.
&laquo;Зенит&raquo; может заработать в этой Лиге чемпионов почти 40 миллионов евро.100 миллионов за провал. Сколько заработали российские клубы в Лиге чемпионов

Доходы и пандемия

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб футбольному бизнесу, в том числе УЕФА и турнирам под эгидой организации, включая Лигу чемпионов. Однако на доходах участников это практически не скажется — недополученные суммы будут не слишком существенными.

Вот что говорится в пресс-релизе УЕФА по этому поводу: «Общее влияние COVID-19 на доходы участвующих в еврокубках клубов оценивается в 458 миллионов евро. Данная сумма будет вычтена из общего дохода клубов пятью равными долями — начиная с сезона-2019/20 по сезон 2023/24. Соответственно, 20% от данной суммы (92 миллиона согласно нынешней оценке) будет вычтено в сезоне 2020/21 пропорционально между Лигой чемпионов и Лигой Европы».

Общий размер выплат участникам еврокубков в сезоне-2020/21 составит 2,55 миллиарда евро. Из них 2,04 миллиарда получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 миллионов евро пойдут клубам, выступающим в Лиге Европы.

92 миллиона из 2,55 миллиарда — это чуть менее 4%. Не такая уж большая комиссия, учитывая все то, что происходило в европейском футболе. Если же говорить конкретно о Лиге чемпионов, то получается, что ее участники суммарно недополучат 73,6 миллиона, или примерно 3,6% от полагающихся изначально сумм.

Кубок Лиги чемпионов.Общий призовой фонд Лиги чемпионов-2020/21 составит 1,95 миллиарда евро

Призовые

Разобравшись с этим, напомним схему выплат призовых клубам, участвующим в групповом турнире Лиги чемпионов:

— каждый из участников группового турнира получает 15,25 миллиона евро;

— за каждую победу выплачивается еще 2,7 миллиона;

— за каждую ничью полагается 0,9 миллиона;

— за выход в 1/8 финала полагается 9,5 миллиона.

Соответственно, по окончании группового этапа показатели российских клубов следующие:

«Зенит» — 15,25+0,9=16,15 миллиона;

«Локомотив» — 15,25+0,9+0,9+0,9 = 17,95 миллиона;

«Краснодар» — 15,25+2,7+0,9+0,9 = 19,75 миллиона.

9&nbsp;декабря. Мюнхен. &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Железнодорожники не&nbsp;смогли выйти в&nbsp;Лигу Европы.Рейтинг УЕФА: через четыре года Россия займет место Кипра или Дании

Рейтинг десятилетия

Участникам группового турнира Лиги чемпионов полагаются выплаты на основе специального рейтинга. На это УЕФА выделяет 585 миллионов евро.

Вот выдержка из пресс-релиза: «Эти выплаты основаны на рейтинге, рассчитанном по итогам выступлений за десять лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов УЕФА/Кубке чемпионов, Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Сумма в 585 миллионов разбита на «доли коэффициентов», каждая доля — 1,108 миллиона. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 миллиона). Следующая позиция — две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 миллиона)».

«Зенит» из всех участников группового турнира занимает в рейтинге 16-е место. Значит, ему полагается 17 долей — это 18,836 миллиона. Суммируем с выплатами за спортивные результаты и получаем 34,986 миллиона.

«Локомотив» располагается в рейтинге на 25-м месте и ему полагаются восемь долей — это 8,864 миллиона. Суммируем с выплатами за спортивные результаты и получаем 26,814 миллиона.

«Краснодар» идет следом за «Локо» — он 26-й в рейтинге. Соответственно, ему достанутся семь долей — это 7,756 миллиона. Суммируем с выплатами за спортивные результаты (которые еще могут улучшиться за счет выступления весной в Лиге Европы) и получаем 27,506 миллиона.

9&nbsp;декабря. Мюнхен. &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Железнодорожники завершили евросезон.«Локо»: достойный путь. Но — в никуда

Маркетинговый пул

Наконец, еще одна статья доходов — это выплаты из маркетингового пула. На это УЕФА выделяет 292 миллиона евро.

Вот выдержка из пресс-релиза: «Эта сумма будет распределена согласно удельному весу каждого телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими данную ассоциацию».

Все соответствующие подсчеты будут произведены уже после окончания Лиги чемпионов-2020/21. Но сейчас понятно, что суммы будут не очень большими. Российский телерынок — мягко говоря, не самый значимый в Европе и его удельный вес довольно мал.

Например, по итогам сезона-2018/19 — последнего, по которому есть полные данные (финансовые итоги ЛЧ-2019/20 у.е.ФА еще официально не подводил, обычно это происходит в конце декабря) — вес российского телерынка был определен в 1,685 миллиона евро из выделенных на это 292 миллионов. То есть в 0,57% из общей суммы. Даже Греции и Швейцарии досталось больше. Тогда ЦСКА заработал на маркетинговом пуле 721 тысячу, а «Локомотив» — 796 тысяч. Для сравнения, четырем английским клубам выплачено 68,64 миллиона.

Вряд ли сейчас порядок чисел резко изменится, а делить этот кусочек придется уже на троих. Если кто-то из российских клубов получит более миллиона евро — уже будет хорошо.

Итог

«Зенит» — уже есть 34,986 миллиона евро. Плюс где-то в районе миллиона из маркетингового пула. Получается примерно 36 миллионов. Из которых, правда, нужно еще вычесть примерно 3,6% «налога» на ковид — около 1,3 миллиона евро. В итоге — где-то 35 миллионов.

«Локомотив» — уже есть 26,814 миллиона. Плюс выплаты из маркетингового пула, минус вычет убытков за ковид — на выходе получится что-то около 27 миллионов.

«Краснодар» — уже есть 27,506 миллиона. Из маркетингового пула «быкам» достанутся совсем крохи, так что их доход после вычитания убытков за ковид будет сопоставим с тем, что получит «Локомотив» — где-то 27 миллионов.

Правда, «Краснодар» весной продолжит борьбу в Лиге Европы и может еще заработать там. Бонусы следующие:

— выход в 1/8 финала — 1,1 миллиона;

— выход в 1/4 финала — 1,5 миллиона;

— выход в 1/2 финала — 2,4 миллиона;

— выход в финал — 4,5 миллиона;

— победа в турнире — 4 миллиона.

Таким образом, в случае победы в Лиге Европы «Краснодар» в дополнение к тем 27 миллионам, что принесло ему участие в Лиге чемпионов, может приплюсовать 13,5 миллиона.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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