«Зенит» был худшим в ЛЧ из российских клубов, но заработал 35 миллионов евро. Больше, чем «Локо» и «Краснодар»

Подсчитали доходы от участия в главном европейском турнире.

Доходы и пандемия

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб футбольному бизнесу, в том числе УЕФА и турнирам под эгидой организации, включая Лигу чемпионов. Однако на доходах участников это практически не скажется — недополученные суммы будут не слишком существенными.

Вот что говорится в пресс-релизе УЕФА по этому поводу: «Общее влияние COVID-19 на доходы участвующих в еврокубках клубов оценивается в 458 миллионов евро. Данная сумма будет вычтена из общего дохода клубов пятью равными долями — начиная с сезона-2019/20 по сезон 2023/24. Соответственно, 20% от данной суммы (92 миллиона согласно нынешней оценке) будет вычтено в сезоне 2020/21 пропорционально между Лигой чемпионов и Лигой Европы».

Общий размер выплат участникам еврокубков в сезоне-2020/21 составит 2,55 миллиарда евро. Из них 2,04 миллиарда получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 миллионов евро пойдут клубам, выступающим в Лиге Европы.

92 миллиона из 2,55 миллиарда — это чуть менее 4%. Не такая уж большая комиссия, учитывая все то, что происходило в европейском футболе. Если же говорить конкретно о Лиге чемпионов, то получается, что ее участники суммарно недополучат 73,6 миллиона, или примерно 3,6% от полагающихся изначально сумм.

Призовые

Разобравшись с этим, напомним схему выплат призовых клубам, участвующим в групповом турнире Лиги чемпионов:

— каждый из участников группового турнира получает 15,25 миллиона евро;

— за каждую победу выплачивается еще 2,7 миллиона;

— за каждую ничью полагается 0,9 миллиона;

— за выход в 1/8 финала полагается 9,5 миллиона.

Соответственно, по окончании группового этапа показатели российских клубов следующие:

«Зенит» — 15,25+0,9=16,15 миллиона;

«Локомотив» — 15,25+0,9+0,9+0,9 = 17,95 миллиона;

«Краснодар» — 15,25+2,7+0,9+0,9 = 19,75 миллиона.

Рейтинг десятилетия

Участникам группового турнира Лиги чемпионов полагаются выплаты на основе специального рейтинга. На это УЕФА выделяет 585 миллионов евро.

Вот выдержка из пресс-релиза: «Эти выплаты основаны на рейтинге, рассчитанном по итогам выступлений за десять лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов УЕФА/Кубке чемпионов, Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Сумма в 585 миллионов разбита на «доли коэффициентов», каждая доля — 1,108 миллиона. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 миллиона). Следующая позиция — две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 миллиона)».

«Зенит» из всех участников группового турнира занимает в рейтинге 16-е место. Значит, ему полагается 17 долей — это 18,836 миллиона. Суммируем с выплатами за спортивные результаты и получаем 34,986 миллиона.

«Локомотив» располагается в рейтинге на 25-м месте и ему полагаются восемь долей — это 8,864 миллиона. Суммируем с выплатами за спортивные результаты и получаем 26,814 миллиона.

«Краснодар» идет следом за «Локо» — он 26-й в рейтинге. Соответственно, ему достанутся семь долей — это 7,756 миллиона. Суммируем с выплатами за спортивные результаты (которые еще могут улучшиться за счет выступления весной в Лиге Европы) и получаем 27,506 миллиона.

Маркетинговый пул

Наконец, еще одна статья доходов — это выплаты из маркетингового пула. На это УЕФА выделяет 292 миллиона евро.

Вот выдержка из пресс-релиза: «Эта сумма будет распределена согласно удельному весу каждого телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими данную ассоциацию».

Все соответствующие подсчеты будут произведены уже после окончания Лиги чемпионов-2020/21. Но сейчас понятно, что суммы будут не очень большими. Российский телерынок — мягко говоря, не самый значимый в Европе и его удельный вес довольно мал.

Например, по итогам сезона-2018/19 — последнего, по которому есть полные данные (финансовые итоги ЛЧ-2019/20 у.е.ФА еще официально не подводил, обычно это происходит в конце декабря) — вес российского телерынка был определен в 1,685 миллиона евро из выделенных на это 292 миллионов. То есть в 0,57% из общей суммы. Даже Греции и Швейцарии досталось больше. Тогда ЦСКА заработал на маркетинговом пуле 721 тысячу, а «Локомотив» — 796 тысяч. Для сравнения, четырем английским клубам выплачено 68,64 миллиона.

Вряд ли сейчас порядок чисел резко изменится, а делить этот кусочек придется уже на троих. Если кто-то из российских клубов получит более миллиона евро — уже будет хорошо.

Итог

«Зенит» — уже есть 34,986 миллиона евро. Плюс где-то в районе миллиона из маркетингового пула. Получается примерно 36 миллионов. Из которых, правда, нужно еще вычесть примерно 3,6% «налога» на ковид — около 1,3 миллиона евро. В итоге — где-то 35 миллионов.

«Локомотив» — уже есть 26,814 миллиона. Плюс выплаты из маркетингового пула, минус вычет убытков за ковид — на выходе получится что-то около 27 миллионов.

«Краснодар» — уже есть 27,506 миллиона. Из маркетингового пула «быкам» достанутся совсем крохи, так что их доход после вычитания убытков за ковид будет сопоставим с тем, что получит «Локомотив» — где-то 27 миллионов.

Правда, «Краснодар» весной продолжит борьбу в Лиге Европы и может еще заработать там. Бонусы следующие:

— выход в 1/8 финала — 1,1 миллиона;

— выход в 1/4 финала — 1,5 миллиона;

— выход в 1/2 финала — 2,4 миллиона;

— выход в финал — 4,5 миллиона;

— победа в турнире — 4 миллиона.

Таким образом, в случае победы в Лиге Европы «Краснодар» в дополнение к тем 27 миллионам, что принесло ему участие в Лиге чемпионов, может приплюсовать 13,5 миллиона.