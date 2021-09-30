Обзор встреч 2-го тура Лиги чемпионов, которые состоялись в среду.

Забить за 10 секунд

Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур. Группа Н

«Ювентус» (Италия) — «Челси» (Англия) — 1:0 (0:0)

Гол: Кьеза, 46.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо (Маккенни, 77), Локателли, Бентанкур (Кьеллини, 83), Куадрадо, Бернардески (Кулушевски, 65), Кьеза (Кин, 77).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Лофтус-Чик, 62), Алонсо (Чилуэлл, 46), Рюдигер, Кристенсен (Баркли, 75), Ковачич, Жоржиньо (Чалоба, 62), Зиеш (Хадсон-Одои, 62), Хаверц, Лукаку.

Предупреждения: Алонсо, 18. Зиеш, 61. Рюдигер, 65. Куадрадо, 89.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

29 сентября. Турин. Стадион «Алльянц».

Перед очной встречей два фаворита группы, где выступает «Зенит», несли потери. У туринцев травмировались Дибала и Мората, а у синих подхватил коронавирус Канте. Казалось, действующему обладателю трофея ЛЧ с его глубиной состава будет проще, однако «Юве» действовал острее, сделав ставку на быстрые ноги своей атакующей тройки, где не оказалось классических центральных нападающих.

«Старая синьора» могла забить и до перерыва, а спустя 10 (по некоторым другим данным 9) секунд после паузы два самых активных футболиста хозяев — Бернардески и Кьеза — организовали давно назревший и одновременно самый быстрый гол вторых таймов за всю историю турнира. После взятия чужих ворот итальянцам пришлось отстаивать свои. С максимальным напряжением сил и самоотдачей. Кьеллини, проводивший за «бьянконери» 450-й матч Бонуччи — все отработали идеально. Кажется, Массимилиано Аллегри постепенно возвращает болельщикам тот «Ювентус», по которому они так соскучились.

Лишь 11 секунд с начала второго тайма понадобилось «Юве» на гол ?



Прекрасный пас Бернардески и пушечное завершение от Кьезы ? pic.twitter.com/DcepzDTUFH — Матч ТВ (@MatchTV) September 29, 2021

«Зенит» (Россия) — «Мальме» (Швеция) — 4:0 (1:0)

О матче — здесь.

И В Н П М О 1. «Ювентус» 2 2 0 0 4-0 6 2. «Челси» 2 1 0 1 1-1 3 3. «Зенит» 2 1 0 1 4-1 3 4. «Мальме» 2 0 0 2 0-7 0

20 октября. «Зенит» — «Ювентус», «Челси» — «Мальме».

«Бавария» прошла катком по киевскому «Динамо»

Группа Е

«Бенфика» (Португалия) — «Барселона» (Испания) — 3:0 (1:0)

Голы: Нуньес, 3 (1:0). Рафа Силва, 69 (2:0). Нуньес, 79 — с пенальти (3:0).

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Гримальдо (Андре Алмейда, 75), Вериссиму, Жоау Мариу, Рафа Силва (Пицци, 86), Вайгль, Лазаро (Жилберту, 45+1), Яремчук (Таарабт, 76), Нуньес (Рамуш, 86).

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Гави, 33), Сержи Роберто (Мингеса, 89), Гарсия, Араухо, Дест, Бускетс (Коутинью, 68), Ф.де Йонг, Педри (Гонсалес, 68), Л.де Йонг (Фати, 68), Депай.

Предупреждения: Пике, 12. Отаменди, 33. Гарсия, 54. Рафа Силва, 56. Гримальдо, 62. Вайгль, 72. Дест, 78. Гонсалес, 86.

Удаление: Гарсия, 87.

Судья: Орсато (Италия).

29 сентября. Лиссабон. Стадион «Да Луш».

Рассуждая о сложной ситуации в клубе, который должен проводить перестройку без возможности делать серьезные инвестиции, главный тренер «Барсы» Роналд Куман призвал не ждать чудес в Лиге чемпионов. Но все же не настолько, чтобы сразу пропускать в Лиссабоне, где Нуньес своим соло превратил каталонских защитников в тренировочные манекены и забил первым же ударом в матче.

Нуньес поймал дальний пас и уничтожил оборону «Барсы» ?



У Тер Штегена не было шансов. Каталонцы по-прежнему проигрывают, и к Куману всё больше вопросов ? pic.twitter.com/Bw7hVWFOZY — Матч ТВ (@MatchTV) September 29, 2021

Сине-гранатовые, конечно, настойчиво атаковали, но как же неловко — особенно на фоне открывшего счет уругвайца — смотрелся испортивший почти идеальный момент Люк де Йонг. И как голландец не смог замкнуть дальнюю штангу после скидки Араухо?.. Да, судья зафиксировал офсайд, но далеко не факт, что его вердикт поддержал бы ВАР, если бы дело завершилось взятием ворот. Между тем португальские статистики отметили удивительный факт: в прошлый раз «Бенфика» к перерыву вела против «Барсы» в финале Кубка чемпионов-1961!

К нынешнему матчу лучше подходит даже слово «переигрывала». Затяжная атака «орлов» перед мячом Рафа Силвы скорее напоминала лучшие времена каталонского клуба — то, о чем лишившейся Месси команде остается только мечтать. Пенальти за руку Деста — продолжение кошмара, в который превращается выступление «Барсы» в этой ЛЧ. Два раза по 0:3 и первый старт турнира с двумя поражениями кажется, делают отставку Кумана неизбежной. Или прямо сейчас, либо после предстоящей встречи с «Атлетико», ведь инсайдеры прочили перемены во время паузы на матчи сборных.

«Бавария» (Германия) — «Динамо» К (Украина) — 5:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 12 — с пенальти (1:0). Левандовски, 27 (2:0). Гнабри, 68 (3:0). Сане, 74 (4:0). Шупо-Мотинг, 87 (5:0).

«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандез, Упамекано, Дэйвис (Павар, 69), Горецка (Забитцер, 80), Киммих, Левандовски (Сарр, 79), Мюллер, Гнабри (Мусиала, 69), Сане (Шупо-Мотинг, 79).

«Динамо» К: Бущан, Шабанов, Тымчик (Кендзера, 46), Миколенко, Забарный, Гармаш (Караваев, 70), Сидорчук, Андриевский, Шапаренко (Шепелев, 46), де Пена, Цыганков (Супряга, 70).

Предупреждения: Тымчик, 37. Эрнандез, 90.

Судья: Гвида (Италия).

29 сентября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Киевляне в Мюнхене продержались недолго. До попадания мяча в руку Сидорчуку и дежурного уже гола Левандовски, который в минувшую пятницу прервал свою удивительную серию результативных матчей. Впрочем, в одном поляк по-прежнему стабилен: с начала года на домашнем стадионе «Баварии» он обязательно поражает цель.

В среду Леви отличился дважды, и этого оказалось более чем достаточно. Мюнхенцы с Юлианом Нагельсманном настолько хороши, что у них получается почти все. И быстрые контратаки, как в случае с голом Гнабри, и даже подача с фланга в исполнении Сане может превратиться в красивое взятие ворот. Новая версия «Баварии» все больше напоминает команды Юппа Хайнкеса и Ханси Флика, которые привозили в Мюнхен «ушастый» кубок.

И В Н П М О 1. «Бавария» 2 2 0 0 8-0 6 2. «Бенфика» 2 1 1 0 3-0 4 3. «Динамо» К 2 0 1 1 0-5 1 4. «Барселона» 2 0 0 2 0-6 0

20 октября. «Бенфика» — «Бавария», «Барселона» — «Динамо» К.

Сульшер мстит Эмери

Группа F

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Вильярреал» (Испания) — 2:1 (0:0)

Голы: Пако Алькасер, 53 (0:1). Алекс Теллес, 60 (1:1). Криштиану Роналду, 90+5 (2:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Алекс Теллес (Фред, 89), Линделеф, Далот, Погба (Матич, 75), Бруну Фернандеш, Мактоминай, Криштиану Роналду, Санчо (Кавани, 75), Гринвуд (Лингард, 89).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль (Манди, 73), Морено (Пенья, 73), Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ, Тригерос (Эступиньян, 61), Пако Алькасер (Диа, 58), Груневелд, Пино (Мойсес Гомес, 73).

Предупреждения: Морено, 59. Пино, 67. Гринвуд, 68. Альбиоль, 68. Алекс Теллес, 71. Пенья, 90+1. Криштиану Роналду, 90+5.

Судья: Цвайер (Германия).

29 сентября. Манчестер. Стадион «Этихад».

Иногда Криштиану Роналду достаточно просто появиться на поле, чтобы войти в историю. В среду португалец провел свой 178-й матч в Лиге чемпионов, обойдя долго лидировавшего Икера Касильяса. Кроме того, для Криша это 900-я игра на клубном уровне, однако на протяжении первого тайма на «Олд Траффорд» в центре внимания постоянно оказывался Де Хеа. Нагружавшие соотечественника испанцы словно задались целью первыми прервать уникальную «засуху», ведь четыре предыдущих лигочемпионских дуэли «МЮ» и «Вильярреала» завершились нулевыми ничьими.

178 — Cristiano Ronaldo is set to make his 178th UEFA Champions League appearance, overtaking Iker Casillas as the player with the most appearances in the competition's history. Domain. pic.twitter.com/DsUn6iHIed — OptaJoe (@OptaJoe) September 29, 2021

«Красные дьяволы» свою игру нащупывали с трудом, и, кажется, самым ярким у хозяев был Погба. Да и то не из-за своей игры, а благодаря новому имиджу, который, впрочем, мерк на фоне классного футбола подопечных Унаи Эмери. Когда Пако Алькасер наконец открыл счет, это выглядело торжеством логики. И вот тут «МЮ» проснулся, соорудив потрясающий гол после стандарта. Бруну Фернандеш выполнил подачу не к воротам, а к дальнему углу штрафной, откуда Алекс Теллес с лета отправил мяч в дальний угол.

И это стало только началом, хотя после промаха Кавани из идеальной позиции казалось, что, как и в майском финале Лиги Европы, все закончится ничьей. Только есть одно важное отличие — тогда в распоряжении Уле Гуннара Сульшера не было Криштиану Роналду, а это человек, способный решить все одним удачным движением. На этот раз такое свело «Олд Траффорд» с ума. Ради подобных моментов «МЮ» и возвращал шестикратного обладателя «Золотого мяча», но все же запас командной прочности у английского гранда должен быть более солидным.

А теперь самое время полюбоваться голом Короля ???



Что это, если не величие? ??? pic.twitter.com/tBrdGY7RRK — Матч ТВ (@MatchTV) September 29, 2021

«Аталанта» (Италия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:0 (0:0)

Гол: Пессина, 68.

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 90), Толой, Джимсити, Гозенс (Мехле, 11), Мерих Демирал, де Рон, Малиновский (Пашалич, 74), Фройлер (Копмайнерс, 90), Пессина (Муриэль, 74), Сапата.

«Янг Бойз»: фон Балльмоос, Гарсия, Хефти (Масейрас, 83), Камара, Мартинс Перейра, Сьерро (Мамбимби, 69), Эбишер (Шпильманн, 83), Нгамале, Лаупер, Сьебатше (Ридер, 66), Элиа (Канга, 66).

Предупреждения: Сьерро, 65. Дзаппакоста, 89.

Судья: Брих (Германия).

29 сентября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Швейцарцы в 1-м туре смогли неприятно удивить «МЮ», а теперь создали проблемы «Аталанте». Возможно, для команды Джан Пьеро Гасперини, которая наконец сыграла в ЛЧ перед своими зрителями на домашней арене, все сложилось бы проще, если бы относительно быстрый гол Рафаэла Толои не отменили из-за офсайда. Но все же хозяева додавили «Бойз» благодаря настойчивости Сапаты, в почти безнадежной ситуации отработавшего эпизод до конца и от линии выкатившего мяч под удар Пессине. Любопытно, что до этого итальянские футболисты никогда не забивали в ЛЧ за «Аталанту». Предыдущие 30 мячей на счету легионеров, включая Алексея Миранчука — сейчас россиянин остался на скамейке запасных.

И В Н П М О 1. «Аталанта» 2 1 1 0 3-2 4 2. «Янг Бойз» 2 1 0 1 2-2 3 3. «Манчестер Юнайтед» 2 1 0 1 3-3 3 4. «Вильярреал» 2 0 1 1 3-4 1

20 октября. «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта», «Янг Бойз» — «Вильярреал».

«Зальцбург» — главный по пенальти

Группа G

«Зальцбург» (Австрия) — «Лилль» (Франция) — 2:1 (1:0)

Голы: Адейеми, 35 — с пенальти (1:0). Адейеми, 53 — с пенальти (2:0). Бурак Йылмаз, 62 (2:1).

«Зальцбург»: Кен, Ульмер, Вебер, Онгене, Кристенсен, Камара, Зейвальд, Ааронсон, Сучич (Капальдо, 71), Окафор (Шешко, 61), Адейеми (Адаму, 75).

«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Гудмундссон (Мандава, 84), Ботман, Андре, Шека (Онана, 59), Гомеш (Иконе, 60), Бурак Йылмаз, Веа (Бамба, 59), Давид (Лихаджи, 84).

Предупреждения: Ботман, 30. Шека, 45+1. Бурак Йылмаз, 51. Адейеми, 54. Жозе Фонти, 66. Бамба, 89. Капальдо, 90+3.

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

29 сентября. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».



«Вольфсбург» (Германия) — «Севилья» (Испания) — 1:1 (0:0)

Голы: Штеффен, 48 (1:0). Ракитич, 87 — с пенальти (1:1).

«Вольфсбург»: Кастелс, Руссийон, Мбабу (Л.Нмеча, 62), Баку, Борнау, Лакруа, Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Вальдшмидт, 74), Вегхорст (Герхардт, 90), Лукебакио.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья (Рекик, 46), Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Ромеро, 70), Гомес, Сусо (Ламела, 52), Окампос (Эль-Хаддади, 74), Мир (Ракитич, 53).

Предупреждения: Лакруа, 1. Штеффен, 16. Сусо, 24. Мир, 45. Мбабу, 50. Гилавоги, 79. Рекик, 82. Вегхорст, 86. Руссийон, 90.

Удаление: Гилавоги, 85.

Судья: Кабаков (Болгария).

29 сентября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

Первый гол недавнего дебютанта сборной Германии Адейеми примечателен тем, что за два тура 19-летний нападающий «Зальцбурга» заработал для своей команды четыре 11-метровых! Только пятый пенальти австрийцев обошелся без его усилий, когда мяч попал в выставленную руку стоявшего в «стенке» Бурака Йылмаза. Это конечно, не «Шериф», но и в группе G сейчас сенсационный лидер.

И В Н П М О 1. «Зальцбург» 2 1 1 0 3-2 4 2. «Севилья» 2 0 2 0 2-2 2 3. «Вольфсбург» 2 0 2 0 1-1 2 4. «Лилль» 2 0 1 1 1-2 1

20 октября. «Зальцбург» — «Вольфсбург», «Лилль» — «Севилья».