Мнение Геннадия Орлова.

Несмотря на крупную победу «Зенита» над «Мальме» в Лиге чемпионов (4:0), у известного телекомментатора Геннадия Орлова остались вопросы к команде Сергея Семака.

— Безупречная игра хозяев? Нет, я так сказать не могу. Забили гол и перестали играть! Ну это вообще... На своем поле, при своих болельщиках. Как можно перестать атаковать команду, которая ниже уровнем? «Мальме» — это же вторая лига европейского футбола.

Хорошо, что в итоге победили крупно, забили четыре. Думаю, в перерыве в раздевалке Семак поддал им жару. Вот они и прибавили.

Лучшим футболистом я бы назвал Кузяева. Хорошо двигался, свежий, перемещался между линиями эффективно. Гол забил.

А вот Клаудиньо меня удивил. Да, конечно, у него есть класс, ценные качества. И это приобретение пришлось «Зениту» ко двору. Он усилил команду. Но сегодня забил гол и остановился... Ну что это такое? Помните, как играли во дворе? Хочется еще и еще поражать ворота! Футбол — это страсть! Посмотрите на «Шериф», который обыграл «Реал». Именно за счет страсти одолел гранда!

А у «Зенита» все было как-то академично. Был отрезок, когда гости могли и сравнять, не попали. Нельзя питерцам отпускать вожжи. Концентрация и давление все 90 минут. Только так! К этому надо стремиться, иначе ничего в Европе не добиться.

Малком, по-моему, как-то сдал немного. Я от него ждал большего. А у него просматривается некая небрежность. Сразу после Олимпиады он выглядел ярче, сильнее, собраннее. Да, бразилец старательный, работает на поле, но ошибок многовато, пасы не всегда проходят.

Дзюба физически еще не готов. Помните, был момент, когда ему левая нога помешала мяч подработать. Функционально еще надо добирать. Он один матч полностью не может выдать. Играет 50-60 минут. И все... Скоро наступит перерыв на сборные, будет время, чтобы прибавить. Посмотрим, получится ли у него.

Сутормин забил замечательный гол. Но сколько он ошибок наделал сзади? Его по идее надо было убирать. Хорошо, что все обошлось. Но надо отдать ему должное. Есть у него уверенность в себе. Взял, пробил, забил. Красота! По характеру он игрок. Не трус. Рискует!

Говорят, что «Ювентус» уже не тот? Да бросьте вы! Сравните составы. Таких техничных игроков, как в туринском клубе, в «Зените» нет. При всем уважении к Клаудиньо и Малкому. Другое дело, что Аллегри пока не выстроил там командную игру. Посмотрим. Считаю, питерцам надо подвиг совершить, чтобы взять верх над «Юве».

Опять же посмотрите на «Шериф» и запомните, что футбол — это страсть! Надо отдать все силы игре. Вот «Зенит» сегодня этого не сделал... Просто еще и «Мальме» оказался несилен. Зато теперь питерцы, что называется, чемпионы Северной Европы (смеется).

Важно, что забили четыре. В Лиге чемпионов все это может пригодиться. Поздравляю команду и болельщиков с таким результатом. Но завтра уже новый день, новые соперники.