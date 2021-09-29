«Зенит» доминирует. Теперь и в Европе

Чемпионы России восхитительно сыграли в матче с «Мальме».

Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур

«Зенит» (Россия) — «Мальме» (Швеция) — 4:0 (1:0)

Голы: Клаудиньо (Дуглас Сантос), 9 (1:0). Кузяев (Ракицкий), 49 (2:0). Сутормин (Ракицкий), 80 (3:0). Вендел, 90+4 (4:0).

«Зенит»: Крицюк, Барриос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин (Кравцов, 84), Вендел, Кузяев (Ерохин, 75), Дуглас Сантос (Мостовой, 84), Малком, Дзюба (Круговой, 84), Клаудиньо (Азмун, 75).

«Мальме»: Далин, Ларссон, Ахмедходжич, Нильсен, Брорссон (Эйле, 88), Бергет, Кристиансен, Инносент (Пенья, 62), Ракип (Ольссон, 55), Чолак (Абубакари, 62), Бирманчевич (Налич, 88).

Предупреждения: Ракип, 30. Брорссон, 86.

Удаление: Ахмедходжич, 53.

Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас (все — Греция).

ВАР: Санчес Мартинес. Куадра Фернандес (оба — Испания).

29 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Пронзительный перфоманс «виража»

Санкт-Петербург скучал по Лиге чемпионов. Прошлой осенью «Зенит» ни разу не победил в этом турнире и оставил город без еврокубков почти на целый год. Конечно, к возвращению болельщики основательно подготовились. Только перфоманс был посвящен не празднику, а трагической дате для города — в сентябре исполнилось 80 лет со дня начала блокады Ленинграда, и «вираж» по этому поводу нарисовал огромный баннер с Исаакиевским собором во время и после блокады: его левая половина была черно-белой, а правая — цветной.

Перфоманс болельщиков «Зенита», посвященный 80-летию начала блокады Ленинграда ? pic.twitter.com/eo8sbtVHME — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 29, 2021

Более того, болельщики еще и впервые в истории стадиона пустили на сакральный сектор настоящий симфонический оркестр — сразу после исполнения гимна Лиги чемпионов он исполнил песню петербургской группы «Сплин», посвященную блокаде. А игру фанаты начали не с традиционного гимна «Зенита», а с заряда «Город-герой Ленинград». Лига чемпионов важна, но еще важнее помнить о страшных временах города.

Прежняя схема

Разумеется, к Лиге чемпионов подготовилась и команда. Сергей Семак вовремя переодел «Зенит» в схему с тремя центральными защитниками. Было бы удивительно, если бы на матч с «Мальме» тренерский штаб сине-бело-голубых вернулся к расстановке с четырьмя защитниками.

Семак и не стал ничего менять: основной состав в точности повторял тот, что вышел на «Крылья Советов», хотя Азмун был готов сыграть 90 минут, а Ловрен вернулся в заявку. Но тренер справедливо решил, что не стоит ломать то, что и так работает.

Неоднозначный первый тайм

Год назад «Зенит» тоже проводил первый матч дома с номинальным аутсайдером группы — «Брюгге». И тогда бельгийцы шокировали чемпионов России плотной обороной и слаженным прессингом. «Мальме», напротив, старт игры провалил — первые 20 минут напоминали типичный домашний матч «Зенита» с середняком чемпионата России. Внешне все было легко: соперник позволял достаточно много, а фаворит забил простой гол. К нему привела незамысловатая атака: обычный прострел Дугласа Сантоса в штрафную и обычный удар Клаудиньо под штангу. Было странно видеть, что бразильца никто из чемпионов Швеции не опекает в собственной штрафной.

Вот так Клаудиньо положил первый гол в карьере в Лиге чемпионов ?



Бразилец откликнулся на прострел и в касание пробил. Важный мяч, который вывел «Зенит» вперед ? pic.twitter.com/srPmnQEvP1 — Матч ТВ (@MatchTV) September 29, 2021

Тут бы увеличить преимущество, но «Зенит» почему-то ослабил хватку. Не резко, но постепенно. К 35-й минуте «Мальме» даже стал выигрывать по владению мячом. Были и неплохие подходы — например, Чолак сразу же после гола Клаудиньо мог сравнять счет.

Исторический успех

На перерыв команды ушли при счете 1:0, и за результат было слегка тревожно. «Зенит» в начале встречи мог забить дважды и обеспечить себе три очка, но оставил «Мальме» лазейку.

Но хозяева ее быстро прикрыли. Не прошло и пяти минут, как Кузяев удвоил счет, и снова «Мальме» показал удивительное гостеприимство в своей штрафной: Ракицкому дали и принять мяч, и подработать под другую ногу (причем с родной левой под правую), и навесить на Кузяева. А следом еще и получил красную карточку Ахмедходжич — ВАР долго решал, удалять ли боснийца за лишение соперника явной возможности забить, и все-таки «Мальме» остался вдесятером.

Защитник Ракицкий пришел в штрафную, раскидал игроков «Мальме» и навесил на Кузяева ?



Далер не промахнулся и сделал счет 2:0 ? pic.twitter.com/skWmfJO6ol — Матч ТВ (@MatchTV) September 29, 2021

После удаления шведы вообще перестали атаковать и контратаковать. Давно такого не было даже в чемпионате России — чтобы итоговый результат стал ясен уже к исходу часа игры. Но это так: если в Лондоне против «Челси» была невероятно нервная игра, то тут все буднично. На 80-й минуте Сутормин издали забил абсолютно логичный гол — эта встреча должна была завершиться разгромом. А в добавленное время Вендел установил окончательный счет.

Зачем просто громить «Мальме», если можно красиво? ?



Сутормин тоже так решил и бильярдно стрельнул издали в угол ? pic.twitter.com/HrvcMrP9Fe — Матч ТВ (@MatchTV) September 29, 2021

4:0 — восхитительный результат для краткосрочного группового турнира. «Зенит» совсем не был похож на себя прошлогоднего — это чистая победа на классе. Сложно представить, что сине-бело-голубые не побеждали в Лиге чемпионов почти два года и вообще впервые выиграли с разницей в три и более мячей в основном турнире (раньше крупные победы были только в отборе).

Это было круто, но нужно еще. Дальше — две встречи с «Ювентусом».