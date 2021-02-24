Парню еще не исполнилось 18 лет, а он уже забивает в плей-офф Лиги чемпионов.

Наполовину немец, наполовину англичанин

Некоторые называют бундеслигу голландским чемпионатом на максималках. Футбольным инкубатором, где идеально развивают молодые таланты. Многие с этим не согласны, кивая на французскую лигу-ферму и отстаивая самодостаточность чемпионата Германии. Истина же, как водится, где-то посредине, и политика приглашения и доводки до серьезного уровня совсем юных игроков совсем не мешает немецкому чемпионату оставаться одним из сильнейших в мире.

Сюда в большом количестве приезжают молодые ребята из Северной Америки. Не только звезды МЛС вроде все равно еще юного баварца Дэйвиса, но и те, кто только вышел из продуктивно работающих академий. В бундеслиге классно прокачивают французов, что доказывает опыт Дембеле, младшего Тюрама, Плеа или Матета. А в последние годы в Германию с удовольствием едут молодые англичане. Британские сборные всех возрастов сейчас на ведущих ролях в мире, однако мест в АПЛ всем не хватает.

Немцы примут всех и потом еще прилично заработают, что обязательно случится с Санчо и с другим талантом дортмундской «Боруссии» Беллингемом. Теперь же Европа в полной мере оценила уровень 17-летнего полузащитника «Баварии» Мусиалы. Его биография настолько насыщенная, что допускает разные толкования о его национальности. Например, официальный сайт бундеслиги в одном из материалов о полузащитнике назвал его наполовину немцем и наполовину англичанином.

Лев убедительнее англичан?

Оснований для таких формулировок достаточно. Место рождения Мусиалы — Штутгарт, а детство прошло в 60-тысячном городке Фульда в центральной части Германии. Заниматься футболом он начал там, а когда Джамалу было семь лет, семья переехала в Англию. И уже там талант разглядели сразу. В академии «Саутгемптона» он задержался всего на четыре месяца, после чего ушел на повышение в «Челси», получив там стипендию, а в 15 лет уже зажигал в команде синих U-18.

В сборной Англии U-15 Мусиала играл в 13 и с тех пор прошел команды всех возрастов, вплоть до молодежной. В ноябре прошлого года он отметился голом в ворота Албании в отборочном цикле Евро-2021. Парадокс же заключается в том, что в биографии Мусиалы есть два матча за юношескую сборную Германии, и на данный момент он официально не определился с футбольным гражданством.

Говорят, англичане привели весомые аргументы, подробно расписав развитие его карьеры и роль в сборной. Но, как утверждает Sky Sport Deutschland, давно положивший на Джамала глаз Йоахим Лев оказался убедительнее. Главный тренер бундестим не жалел комплиментов в адрес Мусиалы и, как отмечали в Германии, не давил на игрока, а также не торопил с выбором. Тем не менее, никаких официальных заявлений не было, и точку в истории ставить преждевременно.

С детства за «Баварию»

Возможно, решающим аргументом станет то, что в Германии в него поверили по-настоящему. Тем более в самом сильном клубе страны. «В Европе было несколько заинтересованных сторон. Но если интерес проявляет такой большой клуб, вы не можете сказать нет. Я люблю «Баварию» с детства», — рассказывал Мусиала о своем выборе.

Надо заметить, что подписание 16-летнего на тот момент полузащитника вписывается в стратегию мюнхенского суперклуба, который старается отбирать талантливых игроков еще на уровне академии. Так в свое время в «Баварию» попал ярко сыгравший в прошлом сезоне голландец Зиркзе, которого на родине в академии «Фейеноорда» тренировал бывший игрок чемпионов Германии Рой Макай.

В Мюнхене Мусиала начал с команды U-17, но довольно быстро его перевели к игрокам более старшего возраста, а всего через несколько матчей вызвали во вторую команду. В третьем дивизионе он начал с голевого дубля в первой же игре, а Себастьян Хенесс, который сейчас блестяще работает с «Хоффенхаймом», отмечал в юноше потрясающее хладнокровие. Возможно, благодаря этому качеству он не растерялся, получив вызов в главную команду.

«Бавария» быстро запулила второй, а сделал это 17-летний паренек ???



Запоминай это имя. Джамал Мусиала — самый юный англичанин, когда-либо забивавший в ЛЧ ? pic.twitter.com/jjz9lQYRrX — Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2021

В итоге за тур до финиша чемпионата-2019/20 в 17 лет и 115 дней Джамал стал самым юным игроком «Баварии» в бундеслиге, а на старте нынешнего сезона еще и забил самый молодой гол в истории клуба. Теперь — новое свершение в виде гола в ворота «Лацио». «Ночь, которую запомню», — написал Мусиала в Тwitter.

A night to remember ?? pic.twitter.com/bueo1REpvN — Jamal Musiala (@JamalMusiala) February 23, 2021

Новый контракт

Комплименты в адрес Мусиалы — привычное дело. «Джамал играет в команде, полной отличных футболистов, и они его ценят», — заметил в одном из интервью главный тренер «Баварии» Ханси Флик. А экс-капитан сборной Германии Михаэль Баллак отмечал, что, несмотря на вполне понятное в силу возраста отсутствие физической мощи, Мусила очень быстр и проворен.

«У него прекрасный дриблинг. Его контроль мяча в атаке и видение поля выдающиеся. В «Баварии» появился еще один футболист, который может оказать давление на авторитетных игроков», — заявил Баллак в интервью Sport1.

Сейчас первостепенная задача «Баварии» — обезопасить себя от посягательств на свой бриллиант. Говорят, Мусиалу хотел бы видеть в «Ливерпуле» Юрген Клопп, но, похоже, сам футболист настроен продолжить карьеру в Мюнхене. Стороны с конца года обсуждают контракт с годовым окладом в пять миллионов евро вместо нынешнего молодежного договора. Это серьезные по меркам «Баварии» деньги для столь юного игрока, однако данный случай — исключительный. Развязка наступит в конце февраля, ведь в пятницу покорителю Рима исполнится 18 лет.