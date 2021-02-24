Самый крутой момент в карьере Миранчука. Он может догнать Аршавина и Широкова

Матчи с «Реалом» в плей-офф ЛЧ — самая большая сцена, которую только можно вообразить.

Российский футболист в плей-офф Лиги чемпионов — это как представитель Красной книги. Вид, встречающийся крайне редко.

Последний раз российская команда играла на этом уровне пять лет назад — «Зенит» потерпел два поражения от «Бенфики». Учитывая скорость жизни современного мира — огромный срок. Уже и забылось, как это было. Есть, конечно, Денис Черышев, который год назад был на этой стадии с «Валенсией», но к нему все равно особое отношение: полузащитник вырос и всю жизнь выступает в Испании.

А уж российский футболист, не только игравший, но и забивавший в плей-офф ЛЧ, вообще уникум. За 30 лет, прошедших с распада СССР, таких было всего девять: Юрий Никифоров, Марат Измайлов, Владимир Маминов, Дмитрий Аленичев, Андрей Аршавин, Сергей Семак, Роман Широков, Олег Шатов и Черышев.

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Поэтому если Алексей Миранчук выйдет за «Аталанту» против «Реала», пусть даже на 10 минут, — это уже будет событие. Особенно учитывая статус соперника: как ни крути, «Бенфике» и «Боруссии» Д, с которыми играл «Зенит» и которым забивали Семак, Широков и Шатов, далеко до величия мадридцев. Для «Реала» матч в Бергамо будет 100-м в плей-офф ЛЧ — и он первым достигнет этой отметки.

Групповой этап все равно не то. Топ-клубы проходят его в экономрежиме. Тот же «Реал» два года назад дважды проиграл ЦСКА — и все равно занял первое место. А вот матчи на вылет — другое дело. Тут уже все всерьез. Сцены круче, чем эта, придумать невозможно.

Забавно, но десять лет назад факт «русский футболист в плей-офф ЛЧ» воспринимался как нечто само собой разумеющееся. Аршавин в феврале 2011-го забивал на «Эмирейтс» в 1/8 финала победный гол «Барселоне» Пепа Гвардьолы — возможно, самой совершенной команде в истории. В том же году Юрий Жирков в стартовом составе «Челси» рубился в четвертьфинале против «Манчестер Юнайтед», а Роман Павлюченко в майке «Тоттенхэма» бодался с защитниками «Реала». Да даже Павел Погребняк знает, что такое играть против топ-соперника в плей-офф ЛЧ: весной 2010-го он дважды был в старте «Штутгарта» в матчах с «Барселоной».

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Сейчас же все идет к тому, что ребята вроде Миранчука и Головина — едва ли не единственная надежда для тех, кому важно поболеть за российских парней в Лиге чемпионов. Ведь еще немного, и у РПЛ не будет даже одного гарантированного места на групповом этапе — придется пробиваться через квалификацию.

Так что нужно ценить моменты вроде того, что, возможно, случится в среду вечером в Бергамо — российский игрок в плей-офф ЛЧ против «Реала».