У Холанна 40 голов в 35 матчах Лиги чемпионов. За счет чего он забивает настолько много?

Анализируем его приемы.

Давайте кое в чем себе признаемся: игра Холанна — это не то, что будоражит воображение. Да, мы восхищаемся Эрлингом, когда видим цифру напротив графы «забитые мячи», разевая рот от непонимания, как в современном футболе несколько сезонов подряд можно держать планку больше гола за игру. Но черпачки, роскошные дальние удары, пяточки и бисиклеты — то, чего в исполнении норвежца мы почти не видим. Он просто забивает голы. Очень много голов.

Намедни вечером Холанн отправил очередной мяч в сетку банально — открылся за спину защитникам РБ «Лейпциг» и пробил мимо вратаря. Но вот открываем статистику после матча, и челюсть отпадает снова — 35 голов в 40 матчах Лиги чемпионов. Форвард «Сити» стал самым молодым в истории турнира «доскакавшим» до этого показателя. Объяснение, что Эрлингу гениальные партнеры просто доставляют мяч на блюдечке, не принимаются — он отгружал вагоны голов и в «Зальцбурге», и в «Боруссии». Значит, есть что-то магическое в его вроде бы банальных движениях, что превращает эти движения в элитный станок по производству забитых мячей.

Спящая угроза

Холанн — футболист-хищник, потому, как и зверь, знает цену тому, чтобы затаиться в засаде и выждать удобный момент. Каждый защитник АПЛ осознает, насколько талантлив и смертоносен норвежец перед воротами, но пока никто так и не смог понять, как именно вывести его из игры.

Во многом это объясняется тем, что на протяжении длинных отрезков матчей Эрлинг как будто ходит по полю в полудреме. Центральные нападающие в современном футболе и без того включены в игру меньше всех в команде, но в «Ман Сити» это доводится до абсурда. В нынешнем сезоне Холанн касается мяча в АПЛ в среднем 20,3 раза за матч — с отрывом меньше всех в команде (у идущего на предпоследнем месте вратаря Эдерсона в два раза больше — 44,6 касаний). Бывали матчи, когда Эрлинг касался мяча и вовсе 8-10 раз за встречу. Влияет ли это на его результативность? Никак нет.

Большую часть матча Холанн бродит перед линией защиты вдали от позиций, которые могут считаться опасными. Норвежец любит отмечать забитые мячи в позе медитации, и кажется, что большую часть матча он и правда отстранен от этого мира. Но это лишь иллюзия — Эрлинг всем языком тела показывает оппонентам, что угрозы с его стороны ждать не стоит. Однако все искусство в том, чтобы высчитать нужную секунду, чтобы совершить смертоносный рывок.

Вспомнить хоть легендарный гол в ворота «Боруссии» Д в прошлом сезоне. Вот Холанн пешком ходит за спиной защитников в явном офсайде. Но проходит пара секунд, и в тот самый момент, когда нога Жоау Канселу находится в сантиметрах от мяча, Эрлинг оказывается за спиной опекуна и раньше него делает движение в нужную зону.

Это и есть то, что в аналитике называется таймингом. Важно не просто найти нужную позицию на поле, но и точно выбрать момент для неожиданного действия. В этом Холанн в свои 23 уже признанный мастер.

Чтение языка тела

Может показаться, что Холанн просто замыкает атаки и грамотно открывается за спины, используя «физику». Это отчасти правда, и чуть ниже мы об этом поговорим, но все же главное оружие норвежца — интеллект. А именно очень редкое умение быстро и качественно оценивать четыре элемента: свою позицию, позицию защитников, позицию партнеров и местоположение мяча.

Звучит просто, но на деле именно умение интерпретировать ситуацию на поле является ключом к получению преимущества. Правда, здесь есть и подводные камни — нападающий должен понимать сильные и слабые стороны как отдельных футболистов (кто более медлителен или быстр, какая рабочая нога, кто из партнеров любит исполнять передачи какого типа), так и общекомандных. Возьмем два примера из выступлений в этом сезоне ЛЧ.

Здесь Холанн пользуется тем, что Фоден и Льюис создали перегруз на правом фланге, и опорник ушел страховать эту зону. Эрлинг понимает, что при таких раскладах делать в штрафной ему нечего (туда и так мчит толпа защитников) — он тормозит, принимает мяч, подрабатывает под левую и неотразимо бьет в дальний.

Или вот совсем свежий пример из матча с «Лейпцигом». На скрине выше Холанн находится под контролем защитника Клостерманна, вроде ничего опасного. Но в момент, когда идет передача на Фодена, Эрлинг пользуется тем, что опекун на секунду сосредотачивается на мяче и делает шаг в его сторону. Норвежцу только того и надо, он перекладывает корпус, оказывается в слепой зоне и получает преимущество. Дальше — дело техники: пас в разрез, выход один на один, гол.

Вроде бы банальщина, ничего необычного. Но именно понимание микроошибок защитников даже при перемещении веса тела не на ту ногу Холанн может использовать, чтобы получить необходимое пространство.

Нестандартные открывания в штрафной

Если мы взглянем на карту голов Холанна в этом и прошлом сезонах АПЛ, то увидим интересную картину — всего два мяча забиты из-за пределов штрафной и абсолютно все — в центральном канале перед воротами на боковых линиях вратарской.

Фото Understat

Это объясняет стиль Эрлинга — он редко рискует и не тянет одеяло на себя, а находит идеальные точки и моменты для нанесения ударов. Встретиться с мячом в нужное время и в удобном месте — его главная задача.

И тут невозможно не отметить, что в «Сити» собран потрясающий состав исполнителей, который понимает игру и интерпретирует ситуации плюс-минус на том же уровне, что и Холанн. Кроме того, работают тактические наработки Гвардиолы.

Многие тренеры говорят о том, что сила — в разнообразии. Вот и в «Сити» собраны мастера разных стилей, вскрывающих игру по-своему. Задача Холанна — знать, кто и на что способен, и подстраивать свои открывания под это. Вспомните тот же мяч «Боруссии». Эрлинг осознавал, что Канселу — мастер передач внешней стороной стопы, потому, даже понимая, что подавать в штрафную из той точки удобнее левой, знал, что португалец способен исполнить филигранный пас с подкруткой от вратаря, потому нужно нестись на дальнюю штангу.

Также Холанн точно в курсе, что Де Брейне роскошно интерпретирует пространство в центре поля, потому ему нужно просто найти брешь между защитниками и вовремя ворваться туда, а уж Кевин исполнит передачу. Или что Грилиш предпочитает подачи на дальнюю после дриблинга, а Фоден и Бернарду — катить вторым темпом в район одиннадцатиметровой.

Потому движение Холанна в конкретный момент защитникам предсказать очень сложно. Можно сколько угодно держать зонную оборону или опекать Эрлинга персонально, но он все равно найдет возможность для нестандартного открывания в штрафной.

Удары в нужные точки

Холанн не гонится за футбольной эстетикой и не старается превращать свои голы в произведения искусства. Его задача — чтобы мяч оказывался в сетке как можно чаще, больше ничего.

Во многом это объясняет то, какими именно ударами Эрлинг забивает голы. Чаще всего это классические плотные удары низом. Как вы видите, норвежец бьет из убойных позиций, а значит, вратари в это время прижаты к воротам, и порой достаточно за счет силы удара или выстрела под штангу не оставить им шансов.

Чтобы понять, насколько Холанн сосредоточен на эффективности, достаточно посмотреть на карту его голов в прошлом сезоне АПЛ. 12 мячей забиты в левый нижний угол (куда ему как левше исполнять проще) и всего один — в правый нижний. При этом два гола забиты в правую «девятку» (объясняется выстрелами в ближний угол) и ни одного в левую — то есть Эрлинг предпочитает не рисковать и из удобных позиций максимально повышать свои шансы попасть в створ, а для этого лучше исполнять удары низом.

Роскошная «физика»

Ну и последний компонент, который трудно не оставить без внимания — потрясающие физические данные Холанна. Норвежец помешан на здоровом питании, сне, восстановлении и прочем, что поддерживает его тело в идеальном состоянии. Это вкупе со спортивными генами (помним карьеру его отца в АПЛ) дарит ему уникальное преимущество — сочетание скорости и пробивной мощи.

Как пользоваться этим изначальным превосходством, понятно — вот Холанн просит передачу на ход, ускоряется, ставит корпус и исполняет удар мимо вратаря. Опять же, ничего сложного, но именно «физика» Эрлинга помогла ему сначала получить лишние доли секунды на мяче за счет звериного рывка, а затем оттолкнуть нагнавшего его защитника, когда он сбавил скорость для подстройки под удар.

Стоит помнить, что роскошная «физика» — лишь инструмент, который дарит Холанну преимущество, но главная его сила заключается в голове. То, как он оценивает пространство и принимает решения, — залог его фантастической результативности. И вряд ли в ближайшее время кто-то найдет против этого лома эффективный прием.