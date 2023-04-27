АПЛ превращается в чемпионат одной команды. Почему доминирование «Ман Сити» — это плохо
«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Арсенал» — 4:1 и теперь почти нет сомнений в том, что именно команда Пепа Гвардиолы станет чемпионом Англии. По потерянным очкам «Сити» опережает «канониров» на пять баллов («МС» осталось сыграть семь матчей, лондонцам — пять). Разница мячей — а это первый дополнительный показатель в случае равенства очков — тоже значительно лучше: +53 против +40. Но главное, что качество футбола, который в последние недели демонстрирует «Сити», убедительнее всяких арифметических выкладок.
После разгрома на «Этихаде» (а это был разгром, прежде всего, по сути, а не из-за пресловутой разницы в три гола в итоговом счете), на «Арсенале», понятное дело, знатно потоптались: испугались, недозрели, профукали титул и так далее. Матч против «Сити» и правда получился ужасным, как и последние результаты, но в данном случае хочется немного поработать адвокатом «канониров».
1) Согласно метрикам Understat, «Арсенал» в реальности набрал на 10,48 очка больше xPTS, то есть ожидаемых баллов. Другими словами, лондонцы идут в таблице лучше, чем заслуживают по качеству игры. Поэтому спад в последних турах — логичная штука, рано или поздно реальность должна была начать кореллироваться с математической моделью.
2) В любом случае это лучший сезон «Арсенала» за много лет, и ниже второго места команда Микеля Артеты точно не опустится. Последний раз в топ-2 «канониры» финишировали в сезоне-2015/16, в чемпионский год «Лестера». Только тогда «Арсенал» набрал 71 очко, сейчас уже 75.
2) В нынешнем чемпионате «Арсенал» идет примерно на 86 очков (простая арифметическая пропорция с округлением в меньшую сторону). Чтобы было понятно, насколько это круто, приведу следующие цифры: в XXI веке (то есть начиная с сезона-2000/01) «канониры» лишь четыре раза набирали больше 80 очков — в чемпионские сезоны-2002 (87) и 2004 (90), а также в 2005-м (83) и 2008-м (83). Чисто теоретически сейчас есть шанс повторить лучший результат, показанный легендарными «Непобедимыми» Арсена Венгера.
Более того, с 86 очками «Арсенал» стал бы чемпионом Англии в 2001, 2003, 2011 и 2016-м годах, а в 2010, 2014 и 2021-м пришлось бы считать разницу мячей: в те сезоны выигрывавшие титул «Челси» и «МС» тоже набрали 86 баллов.
3) То есть это не «Арсенал» провалился на финише, это просто «Сити» настолько силен и стабилен. За предыдущие шесть лет при Гвардиоле «МС» только раз не добрался до рубежа в 80 очков — в первый год испанца, зато трижды пробивал отметку в 90 баллов, а однажды, в 2018-м, добрался до 100.
4) Что касается разговоров, что, мол, такого шанса у «Арсенала» может и не быть, то это рассуждения ни о чем и обычное словоблудие. Этого никто не может знать. Возможно, это история «Ливерпуля» — 2014, который упустил титул с тем самым падением Стивена Джеррарда и потом полетел вниз. Или же история «Ливерпуля» — 2019, который в том сезон опережал «Сити» на семь очков, позволил себя догнать, в итоге остался вторым, но на следующий год все же стал чемпионом. Учитывая, что «Арсенал» — молодая и прогрессирующая команда, второй вариант лично мне как-то ближе.
Но это предположения. Пока же можно констатировать, что нынешний «МС» — одна из самых доминирующих команда в истории АПЛ. Если не случится ничего экстраординарного и «Сити» доберется до титула, то это будет пятое чемпионство за шесть лет (и третье подряд). Случай не уникальный: у соседей из «МЮ» была такая же серия — пять титулов с 1996-го по 2001-й, включая три подряд (1999-2001). Были у «Юнайтед» и две серии из четырех титулов за пять лет за сравнительно небольшой промежуток — 1993-1997 и 1999-2003.
В еще старом первом дивизионе, во второй половине 1970-х и в 1980-е доминировал «Ливерпуль». Там тоже было пять чемпионств за шесть лет (1979-1984) и, как и у «МЮ», дважды по четыре титула за пять лет (1976-1980, 1982-1986).
Но те «Ливерпуль» Билла Шенкли/Боба Пейсли и «МЮ» Алекса Фергюсона — в принципе, одни из самых великих команд-династий в истории английского футбола, и теперь «МС» Пепа Гвардиолы официально становится в один ряд с легендами.
Это круто, но есть нюанс. Последнее десятилетие мы наблюдали, как в больших европейских лигах доминирует одна команда. «ПСЖ» во Франции, «Ювентус» в Италии, «Бавария» в Германии забирали титул за титулом. И это никому особенно не нравилось — все хотят конкуренции и интриги, тогда как доминирование одной команды утомляет. В конце концов, это банально труднее продавать зрителю, а в этом и есть главная цель любой спортивной организации. Кому охота в 10-й раз кряду смотреть, как «Бавария» забирает серебряную салатницу или в 15-й раз подряд наблюдать за серией СКА — ЦСКА, как это происходит в КХЛ?
Что-то похожее сейчас, кажется, начинается и в АПЛ. Шести титулов за семь лет и четырех титулов подряд еще никто в Англии не брал, но если все же попробовать спрогнозировать будущий сезон, то «Сити» имеет все шансы это сделать. Не только из-за собственной силы, но и из-за весьма вероятного отсутствия серьезной конкуренции.
Да, может остаться на этом уровне и даже прибавить «Арсенал». Да, Эрик тен Хаг проделывает хорошую работу в «МЮ», но тут есть неопределенность с будущим клуба (продадут или нет, видимо, все же нет) и, соответственно, с управленческим блоком и трансферным бюджетом на лето. «Ливерпуль»? Красные нуждаются в перестройке, это говорит даже Юрген Клопп, но вероятное отсутствие Лиги чемпионов и денег от нее, скорее всего, серьезно скорректируют трансферные планы на лето. Джуда Беллингема в Мерсисайде точно можно не ждать. «Тоттенхэм»? Нет ни тренера, ни спортивного директора, ни концепции на будущее. «Челси»? Без комментариев. «Ньюкасл»? Эдди Хау большой молодец, но пока рано замахиваться на титул.
В итоге главным конкурентом «Сити» может стать сама АПЛ. Речь об обвинениях клуба в нарушении финансового fair play, которые прогремели в конце января. Как долго будут идти разбирательства — непонятно, а спектр возможного наказания широкий — от денежного штрафа до понижения в классе. Вариант со снятием очков тоже есть. Вполне себе способ оживить интригу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|
2
|Ман. Сити
|31
|23
|4
|4
|82-29
|73
|
3
|Ньюкасл
|31
|16
|11
|4
|54-25
|59
|
4
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
5
|Астон Вилла
|33
|16
|6
|11
|46-41
|54
|
6
|Ливерпуль
|32
|15
|8
|9
|61-39
|53
|
7
|Тоттенхэм
|32
|16
|5
|11
|58-51
|53
|
8
|Брайтон
|30
|14
|7
|9
|55-40
|49
|
9
|Брентфорд
|33
|11
|14
|8
|50-43
|47
|
10
|Фулхэм
|32
|13
|6
|13
|44-43
|45
|
11
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|
12
|Вулверхэмптон
|33
|10
|7
|16
|29-44
|37
|
13
|Кр. Пэлас
|33
|9
|10
|14
|31-42
|37
|
14
|Вест Хэм
|32
|9
|7
|16
|34-43
|34
|
15
|Борнмут
|32
|9
|6
|17
|31-63
|33
|
16
|Нот. Форест
|33
|7
|9
|17
|29-60
|30
|
17
|Лидс
|33
|7
|9
|17
|42-63
|30
|
18
|Лестер
|33
|8
|5
|20
|44-57
|29
|
19
|Эвертон
|32
|6
|10
|16
|24-46
|28
|
20
|Саутгемптон
|32
|6
|6
|20
|27-56
|24
|25.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|2 : 0
|25.04
|21:45
|
Астон Вилла – Фулхэм
|1 : 0
|25.04
|22:00
|
Лидс – Лестер
|1 : 1
|26.04
|21:30
|
Нот. Форест – Брайтон
|3 : 1
|26.04
|21:45
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|1 : 2
|26.04
|21:45
|
Челси – Брентфорд
|0 : 2
|26.04
|22:00
|
Ман. Сити – Арсенал
|4 : 1
|27.04
|21:45
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|27.04
|21:45
|
Саутгемптон – Борнмут
|- : -
|27.04
|22:15
|
Тоттенхэм – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|33
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|24
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|19
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|31
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5