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Сегодня, 03:25

Зоммер: «Бавария» стала на шаг ближе к четвертьфиналу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Янн Зоммер.
Фото Global Look Press

Вратарь «Баварии» Янн Зоммер прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Швейцарец отыграл на ноль.

«Мы контролировали ход игры в первом тайме. Мы стали на шаг ближе к четвертьфиналу, однако ответный матч не станет легкой прогулкой», — цитирует пресс-служба УЕФА Зоммера.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.

 
&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Килиан Мбаппе. «ПСЖ» — «Бавария»: Мбаппе забил два, Коман — один. Но победили немцы
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036583--paris-vs-bayern/
Янн Зоммер
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