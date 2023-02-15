Зоммер: «Бавария» стала на шаг ближе к четвертьфиналу»

Вратарь «Баварии» Янн Зоммер прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Швейцарец отыграл на ноль.

«Мы контролировали ход игры в первом тайме. Мы стали на шаг ближе к четвертьфиналу, однако ответный матч не станет легкой прогулкой», — цитирует пресс-служба УЕФА Зоммера.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.