«ПСЖ» — «Бавария»: Мбаппе забил два, Коман — один. Но победили немцы

Мюнхенский гранд выиграл в Париже в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Противостояние «ПСЖ» и «Баварии» — это множество сюжетов. В том числе — из прошлого, где был финал ЛЧ-2020 и золотой для мюнхенцев гол одного из потерянных парижанами воспитанников, Комана. Или история Шупо-Мотинга, которому в том турнире отдал свой приз лучшего игрока матча Неймар — после чего камерунец перебрался на юг Германии и забил парижанам в обоих четвертьфиналах двухлетней давности.

Из свежих интриг еще недавно самым актуальным казался вопрос — чей кризис глубже? Однако немцы тремя яркими победами тему закрыли — так в центре внимания оказалась травма Мбаппе. Главный тренер гостей Юлиан Нагельсманн, ознакомившись с туманной официальной формулировкой, намекнул на карточный блеф, заявив: готовиться он будет к лучшей версии «ПСЖ». В том числе и потому, что не хочет выглядеть идиотом, легко купившимся на ложную информацию.

Теперь Нагельсманну можно поаплодировать, а заодно спросить — почему ему пришлось оправдываться за свои слова, отвечая на нападки из парижского лагеря? С точки же зрения моралистов глупо выглядел уже Кристоф Гальтье. Еще в субботу вечером тренер «ПСЖ» заявил, что участие Мбаппе в игре исключено. Но не прошло и пары дней, а Гальте уже выражал удивление по случаю внепланового выздоровления Килиана, пообещав принять решение в день матча.

Оно, в принципе, оказалось, ожидаемым — после утреннего разговора со своей звездой Кристоф включил Мбаппе в число запасных. В атаке же образовался тандем Месси и Неймара, чье будущее активно обсуждали накануне встречи. Это такая французская традиции перед большими играми, причем информационные вбросы могут быть самыми невероятными. В данном случае речь шла о якобы появившихся у Месси сомнениях по поводу своего парижского будущего и нового контракта — из-за планов клуба избавиться летом от его бразильского друга Нея.

Как бы то ни было, во вторник латиноамериканским звездам точно оказалось не до этого. «Бавария», органично перестроившись на схему с тремя центральными защитниками после приобретения Жоау Канселу, сразу забрала инициативу в свои руки. Париж в кои-то веки заставляли ждать и терпеть, а «Парк де Пренс» — срываться на оглушительный свист, когда мяч держался в ногах мюнхенских футболистов неприлично долго.

Впрочем, происходившее на поле не вызывало у «ПСЖ» шок. Напротив, хозяева выглядели командой, которая к такому и готовилась. Никакого преимущества на флангах у «Баварии» и близко не возникало, а в центре все было так плотно, что к штрафной немцам приходилось буквально продираться. Или атаковать издали, как пальнувший с подбора в самой ярком эпизоде первого тайма Киммих.

Так Доннарумме пришлось вступить в игру второй раз за тайм, и по факту гигантский перевес гостей по ударам (10-1) — иллюзия. А отсутствие у парижан попаданий в створ не имело ничего общего с предыдущим подобным случаем в ЛЧ восьмилетней давности, когда Неймар, Месси и Суарес уничтожали оборону французского гегемона в составе «Барселоны».

Не просто так Нагельсманн поменял в перерыве Канселу. Но еще непонятно, что сыграло большую роль — это решение, или временный переход «ПСЖ» на тройку центральных защитников. Кимпембе после долгого лечения явно не в форме, а свежий Дэйвис с фланга замененного Хакими выдал кросс на ушедшего вправо Комана. Удар в касание с лета — и 0:1. Когда же парижская схема поменялась третий раз, Маркиньюс превратился в латераля.

Первая перестройка Гальтье — полный провал. Став активнее, «ПСЖ» вполне мог получить пару мячей от Шупо-Мотинга. Зато с Мбаппе стало и веселее, и слаженнее — но оба мяча Килиана арбитр не засчитал из-за офсайда.

А как не забил Месси?! Парижу есть от чего сокрушаться, но так же очевидно, что в начале второго тайма Нагельсманн оказался мудрее Гальтье. Только через три недели — уже со здоровым Мбаппе — все может перевернуться. В Мюнхене вряд ли забыли отмеченный голевым дублем прошлый визит французской звезды. А у «Баварии» не так много защитников, чтобы спокойно пережить дисквалификацию Павара.