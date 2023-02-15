Браим Диас: «Милан» заслужил победу над «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Милана» Браим Диас прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он стал автором единственного гола в этой встрече.

«Очень рад голу и, особенно, победе. Важно, что создали задел для ответного матча. Мы заслужили это. Болельщики были на высоте: просто посмотрите на них, послушайте. Мы не фавориты. Сейчас сосредоточимся на чемпионате, а затем отправимся в Лондон», — цитирует официальный сайт УЕФА Диаса.

Ответная игра пройдет через две недели в Лондоне — 8 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.