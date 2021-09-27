Златан Ибрагимович не поможет «Милану» в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сможет помочь команде в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 39-летний форвард занимается отдельно от общей группы. Футболист не сможет принять участия в матче Лиги чемпионов и вернется к команде после перерыва на игры сборных.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Атлетико» состоится во вторник, 28 сентября, на стадионе «Сан-Сиро». Начало игры — в 22.00 мск.