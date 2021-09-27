Месси провел тренировку в общей группе перед матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провел тренировку в общей группе перед матчем 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

По информации журналиста TNT Sports Марсело Бехлера, Месси должен попасть в заявку команды на этот матч.

Messi participando do rondo normalmente antes do jogo com o Man. City. Deve entrar na lista de amanh?. pic.twitter.com/EukdFH0vyR — Marcelo Bechler (@marcelobechler) September 27, 2021

Ранее аргентинец пропустил две игры чемпионата Франции, так как он получил ушиб левого колена в матче с «Лионом» (2:1).

Встреча «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится 28 сентября, начало — в 22.00 (мск).