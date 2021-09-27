Греческая бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Мальме»
11:40
Греческий арбитр Тасос Сидиропулос обслужит матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме», сообщает сайт УЕФА.
Помогать ему будут его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный судья — Яннис Пападопулос.
За ВАР будет отвечать Хосе Санчес из Испании. Его ассистентом стал Гильермо Куадра.
Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге . Начало — в 19.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032663--zenit-vs-malmo/
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