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Греческая бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Мальме»

11:40
Тасос Сидиропулос. Фото Global Look Press
Тасос Сидиропулос. Фото Global Look Press
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Греческий арбитр Тасос Сидиропулос обслужит матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме», сообщает сайт УЕФА.

Помогать ему будут его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный судья — Яннис Пападопулос.

За ВАР будет отвечать Хосе Санчес из Испании. Его ассистентом стал Гильермо Куадра.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге . Начало — в 19.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032663--zenit-vs-malmo/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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