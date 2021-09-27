Греческий арбитр Тасос Сидиропулос обслужит матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме», сообщает сайт УЕФА.

Помогать ему будут его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный судья — Яннис Пападопулос.

За ВАР будет отвечать Хосе Санчес из Испании. Его ассистентом стал Гильермо Куадра.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге . Начало — в 19.45 по московскому времени.