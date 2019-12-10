Зинченко впервые после травмы попал в заявку «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко включен в заявку на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против загребского «Динамо», сообщает Twitter клуба. Встреча пройдет 11 декабря и начнется в 20:55 мск.

22-летний полузащитник попал в заявку впервые с середины октября, когда он перенес операцию на колене.

В текущем сезоне Зинченко провел 8 матчей во всех чемпионатах и не отметился результативными действиями.