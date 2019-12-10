Зинченко впервые после травмы попал в заявку «Манчестер Сити»
17:56
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко включен в заявку на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против загребского «Динамо», сообщает Twitter клуба. Встреча пройдет 11 декабря и начнется в 20:55 мск.
22-летний полузащитник попал в заявку впервые с середины октября, когда он перенес операцию на колене.
В текущем сезоне Зинченко провел 8 матчей во всех чемпионатах и не отметился результативными действиями.
Who's on the plane to Croatia this afternoon?— Manchester City (@ManCity) December 10, 2019
Our #UCL travelling squad is confirmed...
? #ManCity pic.twitter.com/l40ePFeCz5
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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