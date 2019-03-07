Жозе Моуринью: "Пенальти в ворота "ПСЖ" был назначен верно"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что пенальти в матче "красных дьяволов" с "ПСЖ" (3:1) был назначен правильно. По его мнению, система ВАР дает свои результаты.

- Думаю, пенальти был назначен верно. Без просмотра повтора судья мог принять и другое решение, но система ВАР пришла на помощь, - приводит RT слова Моуринью. - В этом году УЕФА принял серьезное решение, решив внедрить систему видеопомощи. В этот процесс было вовлечено много людей, включая Александера Чеферина и Роберто Розетти. Раньше в сложных ситуациях судьям приходилось полагаться исключительно на себя, сейчас же им помогают высокие технологии. Думаю, перед тем, как принять это решение, судьи досконально все обсудили и в итоге вынесли вердикт.