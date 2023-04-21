Жиру поделился эмоциями от выхода «Милана» в полуфинал Лиги чемпионов

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов. В четвертьфинале миланцы обыграли «Наполи» с общим счетом 2:1.

«Я уже играл в полуфинале Лиги чемпионов, это было лишь один раз, тогда, когда мы с «Челси» выиграли турнир. Я не считал нас фаворитами, но мы выбили «Наполи». «Милан» обретает самого себя, — цитирует Жиру pianetamilan.it.

В полуфинале Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «Интером» встреча состоится 9 мая. Начало — в 22.00 мск.