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Масалитин высказался о победе «Севильи» над «МЮ» в ответном матче четвертьфинала ЛЕ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о победе «Севильи» над «Манчестер Юнайтед» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

«Честно говоря, «Манчестер Юнайтед» лихорадит. Они пытаются что-то сделать, вроде пригласили игроков хороших и тренера, который приводил «Аякс» к чемпионству и гремел в еврокубках. Но, к сожалению, пока желания с возможностями у них расходятся. Это долгий и кропотливый труд — думаю, у них получится. Может, на следующий год, через год они что-то создадут, потому что стратегия у них просматривается», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

«Севилья» на своем поле разгромила «манкунианцев» со счетом 3:0, в составе хозяев дубль оформил Юссеф Эн-Несири, автором еще одного гола стал Луак Баде. Счет мог быть и крупнее, но гол Лукаса Окампоса был отменен из-за того, что бригада VAR усмотрела положение вне игры. Первый матч между этими командами завершился вничью 2:2. В полуфинале «Севилья» сыграет с «Ювентусом», выбившим из борьбы португальский «Спортинг».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/21/20262595.shtml
Валерий Масалитин
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ФК Севилья
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