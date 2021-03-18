В четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2015/16 нет итальянских команд

Завершились все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

В шестой раз в истории Лиги чемпионов и впервые с сезона 2015/16 итальянские команды вышли в четвертьфинал турнира. «Аталанта» уступила «Реалу», «Лацио» проиграл «Баварии», а «Ювентус» не смог пройти «Порту». В прошлом сезоне в четвертьфинал пробилась команда из Бергамо.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов в четвертьфинал попали: «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Реал», «ПСЖ» и «Порту».