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«Зенит» в первом матче в статусе чемпиона победил «Сочи»

8 июля 2020, 19:54
«Зенит» — «Сочи». 27-й тур Тинькофф РПЛ. Санкт-Петербург. 8 июля. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» — «Сочи». 27-й тур Тинькофф РПЛ. Санкт-Петербург. 8 июля. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в домашнем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ одержал волевую победу над «Сочи» — 2:1. В составе хозяев отличились Малком и Сердар Азмун. У гостей забил Антон Заболотный.

Ранее «Зенит» досрочно защитил звание чемпиона России. С 65 очками он занимает первое место в турнирной таблице. Питерцы одержали шесть побед подряд. «Сочи» (30) — 11-й.

В параллельной встрече ЦСКА в гостях разгромил «Оренбург» — 4:0. Отличились Федор Чалов, Никола Влашич, Георгий Щенников и Иван Обляков.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

27-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 2:1 (1:1)

Голы: А.Заболотный, 5 (0:1). Малком, 33 (1:1). Азмун, 77 (2:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Смольников (Караваев, 65), Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин (Ерохин, 87), Мусаев (Дуглас Сантос, 45), Барриос, Дзюба, Дриусси (Азмун, 65), Малком (Ригони, 87).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Набиуллин, Миладинович, Бурмистров, А.Заболотный (Карапетян, 80), Кокорин, Полоз (Боковой, 68).

Предупреждения: Дзюба, 2. Мусаев, 4. А.Заболотный, 6. Цаллагов, 26. Полоз, 42.

Судьи: Турбин (Дмитров). Березнов, Калугин (оба — Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва).

8 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Зенит — Сочи

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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